Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Reuters haberine tepki

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"23 Mayıs 2019 tarihinde, üç kamu bankası tarafından hazırlanan ve ihracat odaklı stratejik sektörlere finansman sağlamayı amaçlayan İVME Finansman Paketi’nin tanıtım toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Haber ajansı Reuters tarafından aynı tarihte yayınlanan “Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak” başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi’ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır.

Söz konusu haber, Türkiye’nin ihracat potansiyeline ve yerli üretime çok önemli destek sağlayacak olan paketin ithalatı artıracağı yönünde olumsuz kanaat oluşturmaya çalışmaktadır.

İlgili haber ajansı, bir süredir Türkiye ekonomisini doğrudan hedef alan haberlerle aleyhte algı oluşturma çabası içerisinde bulunmaktadır. Her fırsatta Türkiye ekonomisinin imajını zedeleme ve güveni sarsma gibi amaçlarla kasıtlı bir ajanda yürüten ilgili haber ajansının tutumu, tarafsız yayıncılık ilkeleriyle örtüşmemektedir.

Türkiye’nin ekonomisini doğrudan hedef alan bu anlayışa karşı gerekli tüm hukuki haklar saklı tutulacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği"

Haber ajansı Reuters’ın 23 Mayıs 2019 tarihinde İVME Finansman Paketi’ne ilişkin yayınlamış olduğu “Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak” başlıklı habere ilişkin açıklama. pic.twitter.com/uvBOgoEU8d — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 24, 2019

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