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19:50 24 Mayıs 2019
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    Mavi Balina

    'Mavi Balina' TBMM gündeminde: 'Öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın'

    Türkiye
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    TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı Esra Alataş, dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununu anlattı.

    İnternet - sosyal medya - bilgisayar - klavye
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    Mavi Balina oyunu yüzünden intiharın eşiğine gelen çocuklar: 'Bağımlısı olmayız sandık, yanılmışız'
    TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığını Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek, olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla kurulan komisyon, internet bağımlılığı ve bunun özellikle çocuk ile gençler üzerinde yarattığı etkiyi uzmanlarından dinledi.

    MAVİ BALİNA'YI ANLATTI

    Bu amaçla komisyona bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı Esra Alataş, dünya çapında pek çok genci intihara sürükleyen 'Mavi Balina' oyununun risklerini anlattı. Alataş, söz konusu oyununun, kişilerin psikolojilerini bozmak üzerine kurgulandığını söyledi. Oyunun siber saldırıya dönüştüğünü kaydeden Alataş, "Nasıl oynanıyor? İnternet üzerinden kişiye bir link atılıyor. Bu, WhatsApp'ına olabilir ya da başka herhangi bir sosyal medya alanında olabilir. 50 gün boyunca bu link üzerinden de talimatlar veriliyor. Talimatlar kişinin psikolojisini bozma üzerine kurulu talimatlar. Gecenin bir saatinde kaldırıp, 'şu saatte şu korku filmini izle' gibi dehşet içeren ya da 'kendine zarar ver, koluna çizik at, fotoğrafını bize gönder' gibi, 50 gün süren son derece, oldukça riskli talimatlar veriyor. 50'nci güne geldiğinde, 'öl, nasıl olsa yeniden doğacaksın' talimatıyla ya da bu arada aldıkları kişisel bilgilerle şantaj yaparak, ölüm telkininde bulunuyorlar" dedi.

    'Mavi Balina' timi
    İHA
    Mavi Balina: Oyun değil emirler zinciri

    FARKINDALIK YARATMA ÖNERİLERİ

    ​Alataş, 'Mavi Balina' oyununun ilk olarak Rusya'da çıktığını ve bugüne kadar bu ülkede 130 çocuğun öldüğünü belirtti. Alataş, siber saldırılara karşı duyarlı olunması çağrısında bulunarak, bu tür oyunlarla ilgili farkındalık yaratma önerilerini de şöyle sıraladı:

    "Bilişim teknolojileri ve internetin, sosyal medyanın bilinçli kullanım konusunda ülke genelinde farkındalık faaliyetlerinin yürütülmesi. Bilişim teknolojilerinin, internetin ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Çocukların ve özellikle gençlerin bilişim teknolojilerinin faydalı kullanımına teşvik edilmesi".

    Etiketler:
    İntihar, Sağlık Bakanlığı, TBMM, Mavi Balina
    Topluluk kurallarıTartışma
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