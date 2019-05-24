Kayıt
19:50 24 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Beylikdüzü Belediyesi

    Beylikdüzü Belediyesi'nden açıklama: İddialar gerçek dışı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 15

    Beylikdüzü Belediyesi'nden '27 kişiye 120 araç', 'bir personele 2 bilgisayar', 'yazıcı bakımı için 1 milyon 440 bin TL'lik bütçe', '16 milyon 297 bin TL’lik akaryakıt bütçesi' iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

    Beylikdüzü Belediyesi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: 

    BİLGİSAYAR SAYISI

    Yaşar Uçar - cenaze
    İntihar eden çalışana ilişkin Beylikdüzü Belediyesi'nden açıklama: Paranın kaybolmasını görmezden gelemezdik
    “Beylikdüzü Belediyesi’nin personel sayısı bahsedildiği gibi '342 memur, 121 işçi' değildir. Beylikdüzü Belediyesi’nde; 342 memur, 121 işçi ve 1263 şirket personeli olmak üzere toplamda 1737 personel çalışmaktadır. Bu kapsamda kurumumuzda, masaüstü ve notebook olmak üzere güncel bilgisayar sayımız 746 adettir. Bu bilgisayarlar, büro görevi yapan personele, müdürlüklerin talebine göre zimmetle teslim edilmiştir. Ayrıca; taşınır kayıtları bulunan ve belediyemizin demirbaşları olan bilgisayarlar, Belediyemiz kültür merkezlerindeki, bilgisayar eğitim sınıflarında, Zübeyde Ana Yaşam Merkezi bilgisayar laboratuvarlarında, Mahalle Çözüm Merkezleri ve muhtarlıklarda da kullanılmaktadır. Aynı zamanda, Beylikdüzü Belediyesi’ne ait 10 kütüphanede; bilgisayar ve dizüstü olmak üzere toplam 100 bilgisayar ve 15 yazıcı bulunmaktadır. Dolayısıyla 'Beylikdüzü Belediyesi’nde bir personele 2 bilgisayar' haberinin hiçbir gerçeklik payı bulunmamaktadır."

    YAZICI BAKIM BÜTÇESİ

    "Belediyemizde kullanılan güncel yazıcı sayısı ise 103 adettir. Kurumumuzda 90 adet yazıcı olduğu ve bunların sadece bakımı için 1 milyon 440 bin TL bütçe ayrıldığı ve harcandığı iddiası gerçek dışıdır. 'Beylikdüzü Belediyesi; Fotokopi, Baskı ve Yazıcı Makinelerinden Çıktı Başına Hizmet Alımı' adı altında; toner, cihaz ve yedek parça temini, montaj, bakım onarım, eğitim, servis hizmetleri ve bu hizmetlerin karşılanması için kullanılan teçhizat ve kullanılan aletlerin tamamını kapsayan hizmet alımı ihalesi yapmış olup; şartlar sözleşmede açık bir şekilde ifade edilmektedir. Yapılan açık ihale kapsamında; kurumun ihtiyaç duyduğu sayfa başı çıktı hizmeti alınmakta olup; Bu yazıcılardan 1 milyon adet renkli çıktı ve 3 milyon adet siyah beyaz çıktı alınması maddesi teknik şartnamede belirtilmiştir. 2019 yılı için açık ihale ile yapılan “Beylikdüzü Belediyesi Fotokopi, Baskı ve Yazıcı Makinelerinden Çıktı Başına Hizmet Alımı” ihalesinin sözleşme bedeli 715 bin TL + KDV dir. 2019 yılı Faaliyet Maliyet Tablosunda yer alan 1 milyon 440 bin TL meblağın, 450 bin  TL olan tutarı ise ihtiyaca binaen yeni yazıcı ve tarayıcı alımı için öngörülmüş ödenek tutarıdır. Ve herhangi bir harcama yapılmamıştır. Bu nedenle 'Yazıcı Bakımına 1.5 milyon harcanmış' ifadesinin, yanlı ve kurumumuzu toplum nezdinde küçük düşürmeye yönelik olduğu görülmektedir"

    © AA /
    Kartepe Belediyesi bir yılda 8.6 milyonluk çiçek almış
    KİRALIK ARAÇ SAYISI

    "Beylikdüzü Belediyesi’nde bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi 217 adet kiralık araç bulunmamaktadır. Beylikdüzü Belediyesi’nde 2019 yılı araç kiralama ihalesiyle 72 adet binek, 17 adet doblo, 12 adet minibüs, 7 adet midibüs, 13 adet kamyonet, 2 adet kamyon, 5 adet panelvan, 2 adet sepetli araç, 3 adet engelli aracı, 3 adet soğutmalı araç, 3 adet otobüs ve 7 adet motosiklet olmak üzere toplam 146 adet kiralık araç bulunmaktadır"

    AKARYAKIT BÜTÇESİ

    "Beylikdüzü Belediyesi, yine bahsedildiği gibi 2019 yılı akaryakıt alım işi için 16 milyon 297 bin TL’lik ödenek ayırmamıştır. Beylikdüzü Belediyesi, 2019 yılında araç kiralama işi için 8 milyon 500 bin  TL, akaryakıt ve yağ alımları için 7 milyon 500 bin TL, araç geçiş ücretleri için 19 bin TL, araç sigorta giderleri için 198 bin TL ve taşıt bakım ve onarım giderleri için 80 bin TL olmak üzere toplam 16 milyon 297 bin TL’lik ödenek ayrılmıştır. Beylikdüzü Belediyesi’nin iddia edildiği gibi benzin alım litre fiyatı 15 TL değil, KDV dahil motorin litre alım fiyatı 5,85 TL, benzin litre alımı fiyatı 5,99 TL şeklindedir"

    BİNEK ARAÇ SAYISI

    Köfte
    © AA / Cihan Demirci
    Tokat'ın Erbaa Belediyesi'nde yeni seçilen başkana 91 bin TL'lik köfte faturası
    "Beylikdüzü Belediyesi’nde '27 kişiye 120 araç' iddiası da tamamen asılsızdır. Beylikdüzü Belediyesi’ne ait kiralık binek araç sayısı 72 adettir. Bu araçların 6 adedi başkan yardımcısı, 4 adedi danışman, 27 adedi yöneticiler tarafından kullanılırken; 3 adedi Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü, 1 adedi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 adedi ilçe müftülüğü, 1 adedi adliye, 1 adet toplum sağlığına tahsis edilmiştir. Geriye kalan 28 adet araç ise saha müdürlükleri tarafından kullanılmaktadır"

    "Dolayısıyla, Beylikdüzü Belediyesi’yle alakalı yukarıda da açıklamış olunduğu gibi,tüm bu gerçek dışı haberlerle algı oluşturmak istenilmiş olup bu noktada yasal haklarımızı saklı tutarak, yanıt hakkımıza saygı kapsamında bu açıklamamızın dikkate alınmasını rica ederiz”

    Etiketler:
    Beylikdüzü Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Adliye girişinde el konulan eşyalar sergilendi: Aralarında Samuray kılıcı da var
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet