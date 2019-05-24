Kayıt
23:14 24 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    SON DAKİKA

    İmamoğlu: Bir genç insan seçilmiş, niye kabul edemiyorsunuz?

    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 56

    İBB Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TV5'te Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlıyor.

    İmamoğlu'nun ifadeleri şöyle:

    - Binali Bey ile canlı yayına çıkmaya hazırım. Eğer kendisi hazırsa danışmanları danışmanlarımla görüşebilir. 

    - CNNTürk'te yaşananlar programı sunan üzerinden tartışıldı ama ben kuruma, kurumun samimiyetine bakarım.

    - Bazı medya kuruluşlarının uzun yıllardır taşıdıkları isimler var. Hürriyet topluma mal olmuş bir kurum. O gazetenin adı lekelenmesin isterim.

    - Seçimden bu yana internet sitesinde Ekrem İmamoğlu haberi yok. Ana akım medyada benimle ilgili hiç haber yapılmıyor. Bu bir medya süreci değil. Belli ki başka bir şey var, başka bir süreç var. Ben geçiş süreci olarak değerlendiriyorum.

    - Beni öven bir tarzınız yok örneğin beni sorgulayan bir tarzınız var, keşke hep böyle olsa.

    - Burası özel bir kurum. Burasının bir işvereni var. AA'nın da bir işvereni var 82 milyon insan.

    - 250 sayfanın özetini arkadaşlarımdan aldım. Şu kısmı benim için çok önemli. Edebiyat dersinde iyi çalışmadığım zaman dersime, sayfalar dolusu cevap yazardım. Bu her öğrencinin başına gelmiştir. Ancak çalıştığınızda tek bir sayfalık cevap yazarsınız. İşin özünü orada verdiğiniz için tam puan alırsınız. YSK kararı da benim gözümde bu şekildedir.

    - Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir. Elbetteki bazı muhalefet şerhleri tenzih ediyorum. 

    - (Erdoğan ve Yıldırım'ın 'seçim yolsuzluğu ve hırsızlığı' açıklamalarına ilişkin) Mümkünse ben cevap verirken sayın cumhurbaşkanının burada durduğu an burada bir dursun. Burası bir caminin önü solunda duran da bu ülkenin bütün ibadet alanlarının başındaki diyanet işleri başkanı. Ben diyanet işleri başkanı olsam 'Hırsızlara bırakmayacağız' lafından sonra orayı terk ederim. Kim hırsız?

    - Kim çaldıysa açıklasınlar. 'Halk dili ile çaldılar' ne demek? Sizi Allah'a havale ediyorum. 

    - (Abdullah Gül'ün 367 açıklamasına dair) Her kurumun geçmişinde eksikleri hataları olma ihtimali yüksektir. Kurumumun geçmişini elbette bu ekranlarda mahkemesini kuracak değilim. Ancak kişisel görüşümü açıkça söyleyebilecek durumdayım. Bir seçimin yapılmaması adına elindeki tüm kuvvetleri kullanması bugünün yumuşak bir hali. Karşınızdaki insanın bu toplumda eşit bir şekilde siyaset yapma fırsatını elinden alıyorsunuz. Bazen yargı eliyle, bazen ordu tarafından yapıldı. Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanıyla ilgili açıklamasından sonra çok teşekkür ettim. Bunun daha üst perdeden söylenmesi lazım. O tür sıkıntıları yaşamış biri olarak, eski bir cumhurbaşkanı olarak bunları söylüyor.

    - Bir genç insan seçilmiş, niye kabul edemiyorsunuz?

    - Ben Büyükşehir Belediye başkanlarını gezmek istiyorum. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanı. Siyaseten bir yanlış var mı bunu bilmek istiyorum. Çünkü açıklandığımda hepsine gideceğim.

    - Beylikdüzü'nde göreve geldiğimde bir tane sosyal tesis vardı ben dokuza çıkardım, hiçbirinde içki içilmiyor. Yüzme havuzları yaptık kadınlar ve erkekler ayrı saatte kullanıyor.

    - 17 gün sonra mazbatasını alabilmiş bir İBB başkanı olarak İBB'ye gittim. Aldığımız vazo ihbar ve net tespitler vardı. Şu talimatı verdik, oraya görevlendirilen insanlar belli, büyükşehirin var olan teftiş ekibi vardı. Belediyenin kendi sistemi dahilinde kayıt altına alınması. Verilerin kaybolmaması adına bunun orada tespit edilmesi.

    - 82 bine yakın insan kaynağı olan bir kurumun insan kaynağı hafızasını iyi analiz etmek lazım. Bunu yok sayan anlayışın başarılı olması imkanı yok.

    - Biz oradan ayrıldıktan sonra, özel kalemde adamları bize çay kahve getirdiler diye sağa sola sürüldüler. Benim personelim değil ki onun personeli.

    - İsraf İBB'nin damarlarına işlemiş. 80 milyon lira internet sitesine harcanmış. Belediye şirketleri aile şirketlerine dönmüş.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Adliye girişinde el konulan eşyalar sergilendi: Aralarında Samuray kılıcı da var
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet