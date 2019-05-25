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00:52 25 Mayıs 2019
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    Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş

    Yavaş: 'Önce İstanbul'u halledelim, 6 ay sonra Ankara'yı da halledeceğiz' sözleri yayılıyor

    © AA /
    Türkiye
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    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "'Önce İstanbul'u halledelim, 6 ay sonra Ankara'yı da halledeceğiz' sözleri Ankara'nın her yerinde yayılıyor. Maalesef bunlar üzücü şeyler." dedi.

    Yavaş, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki belediye sosyal tesisinde düzenlediği iftar programında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

    Mansur Yavaş
    © AFP 2019 / Adem Altan
    Mansur Yavaş'tan araç ve ihale genelgesi

    Burada konuşan Yavaş, Ankara için verdikleri sözleri tutmak için çalışmalara hızla devam ettiklerini, ihaleleri açık olarak yayınladıklarını, tasarrufa makam araçlarıyla başladıklarını söyledi.

    Belediye personelinde önemli bir değişiklik olmadığını belirten Yavaş, bakanlıklardan belediyeye geçmek isteyenlere olur verilmediğini kaydetti.

    'İŞÇİ ÇIKARACAĞIMIZI SÖYLEMİŞLERDİ, HİÇBİRİSİ GERÇEKLEŞMEDİ'

    Seçimlerde, rakibinin "25 bin işçi çıkaracaklar, teröristler belediyede yuvalanacak" demesine rağmen, bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini vurgulayan Yavaş, şöyle devam etti:

    "Bizler iyi niyetli olarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Yapacağımız projelerin hepsi Ankara halkını ilgilendiren projeler. Bize herhangi bir şekilde, farklı siyasi parti gözüyle bakılıp, engellemeler olursa bundan benim şahsıma hiçbir şey gelmez ama Ankara halkı zarar görecektir. Geçenlerde basına yansıdı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili birilerinden ifade almak, suçlama yapmak istediler. Ankara'da da aynılarını duyuyoruz. Bunlar demokrasi adına çok ayıp şeyler. Bunu, üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. 'Önce İstanbul'u halledelim, 6 ay sonra Ankara'yı da halledeceğiz' sözleri Ankara'nın her yerinde yayılıyor. Resmi ağızlardan da yayılıyor. Maalesef bunlar üzücü şeyler. Ben ortadayım, her şeye açık bir insanım. Üç kez aday oldum, benimle ilgili bir husus varsa şimdiye kadar 100 bin kere çıkarmanız gerekirdi. Ama sonradan sonraya birtakım oyunlarla Ankara halkının iradesini yok sayıp, o iradeyi ortadan kaldırmanın hem Türk demokrasisine, hem Türkiye ekonomisine zararı olacaktır."

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
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    Yavaş, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "Mevcut personelle çalışmaya devam ederken bir dirençle karşılaşıyor musunuz?" sorusu üzerine Yavaş, bazı şirketlerde genel kurul yapmak için imza vermeyenlerin olduğunu, bunların görev yerini değiştirdiklerini ifade etti.

    "Geçmişe yönelik bir denetleme başlattınız mı?" sorusuna karşılık Yavaş, şirketlerin genel kurulları yapılınca gerekli incelemelerin yapılacağını, yolsuzluk varsa bunun üzerine gidileceğini belirtti.

    'HİTİT GÜNEŞİNİ KULLANMAYA ÇALIŞIYORUM'

    "Hitit güneşi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin amblemi olacak mı?" sorusuna Yavaş, "Maalesef bu dönemde zor. Mecliste, 42'ye karşı 105 meclis çoğunluğu var. Bunun olmayacağını bile bile mecliste lüzumsuz yere enerji sarf etmek istemiyoruz ama ben her mecrada, bir şekilde Hitit güneşini kullanmaya çalışıyorum." yanıtını verdi. 

    "Belediye araçlarda ne kadar tasarrufa gidecek? Ankara Büyükşehir Belediyesinin net ne kadar borcu var?" sorusunu Yavaş, "Belediyenin 9,5 milyar borcu var. Şirketlerin toplam borcu 1 milyara yakın. Makam araçlarını en az sayıya indiriyoruz" diye yanıtladı.

    Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balık
    Yavaş: Neler yaptıklarını yakında açıklayacağım, hepiniz göreceksiniz

    "Belediyenin 12. katında göz retinası ile girilen bir odanın olduğu söylendi. Böyle bir oda gerçekten var mı?" sorusu üzerine Yavaş, şunları kaydetti:

    "O, yanlış bir bilgi oldu. Olay şöyle gerçekleşti, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, diğer belediye başkanlarıyla bize 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Asansörden inerken, parmak iziyle iniliyordu, yetkilendirmeyi ona göre ayarlamışlar. Benim parmak izi almadı. Tunç Bey 'niye almıyor?' diye baktı. Ben de dedim ki 'yüksek güvenlikli hatta 12. katta Melih Bey'in gözle girilen bir yeri olduğu söyleniyor ama henüz çıkma fırsatım olmadı' dedim. Bütün konuşma budur. Şöyle bir hatam oldu, halbuki 1,5 yıllık Mustafa Tuna dönemi vardı, böyle bir şey vardıysa bile Tuna döneminde mutlaka kaldırılmış olması gerekiyor o anda onu akıl edemedim. Tunç Bey, bunu televizyonda çıktığı zaman biraz daha farklı anlattı. Ben, bunun söylenmesini istemezdim. Çünkü, girilememiş denince bir zafiyet gözüktü". 

    "Belediyede sizi çok şaşırtan bir şey oldu mu?" sorusuna Yavaş, "Şunu söyleyebilirim, bir yerden 100 bin tane top çıktı. Dağıtacağız çaresi yok. Bayram geliyor, bayramda dağıtacağız." yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Aydın, İstanbul, CHP, Ankara, Mansur Yavaş
    Topluluk kurallarıTartışma
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