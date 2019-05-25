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01:04 25 Mayıs 2019
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    CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan

    CHP'li Tarhan: 'Yerli otomobil' için 47 milyon euro ödenerek alınan daha önceki prototip nerede?

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Yerli otomobil 2022’de yollarda olacak’’ açıklamasını eleştiren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Sayın Varank, 2019 yılının sonunda prototip bir aracın ortaya çıkacağını belirtti. Peki 47 milyon euro ödenerek alınan daha önceki prototip nerede? O prototip kullanılmayacak mı?” diye konuştu.

    Mustafa Varank
    © AA /
    Varank: Yerli otomobilde gecikme yok, yıl sonunda ilk prototipi göreceğiz
    CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın “Yerli otomobil ile ilgili “2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkacak, 2022 yılında inşallah araçlarımızı caddelerimizde göreceğiz” açıklamasını eleştirdi.

    Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre Bakanlığın başka, Bakanın başka konuştuğunu yorumunu yapan Tarhan, “9 Mayıs 2019 tarihli yazılı soru önergemize gelen cevapta ‘Elektrikli yerli otomobilin iletim ve dağıtım sistemlerine yönelik mevzuat ve fiziki çalışmalar devam etmektedir' diye cevap veriyorsunuz. Daha sonra ekranlara çıkıp ‘2022'de araçlarımızı caddelerde göreceğiz' diyorsunuz. Henüz alt yapısını kurmamışsınız nasıl otomobil yapacaksınız?” dedi.

    '47 MİLYON EURO ÖDENEN PROTOTİP NEREDE?'

    Milletvekili Tarhan “Yerli otomobil üretmenin yollarını, nasıl yapılması gerektiğini defalarca dile getirdik. Ne yazık ki işin başındaki kişiler bu durumu anlamak istemiyor. Her gelen bakan bir öncekinin hatalarını devam ettiriyor. Sayın Varank, 2019 yılının sonunda prototip bir aracın ortaya çıkacağını belirtti. Peki 47 Milyon Euro ödenerek alınan daha önceki prototip nerede? O prototip kullanılmayacak mı? Kullanılmayacaksa neden o kadar para ödendi? Burada bir kamu zararı yok mu? Varsa o dönemin Bakanının ve sorumlularının konuyla ilgili açıklama yapması gerekmez mi? Bi milletin hayalini oyuncağa çevirenler utansın” diye konuştu.

    © Fotoğraf : Twitter
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    'YERLİ OTOMOBİL YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ'

    Tarhan konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye gibi güçlü ve donanım sahibi bir ülkenin yerli otomobil konusunda bu kadar yanlış yapması kabul edilebilir değildir. Denetim mekanizmalarından biri olan yazılı soru önergesine ‘alt yapı çalışmalarımız devam ediyor, henüz bitmedi' diyeceksiniz; fabrikası nerede, kaç model, kaç segment üreteceksiniz, bir otomobili kaça mâl edeceksiniz, vatandaşa kaça satacaksınız sorularına ‘Üzerinde çalışıyoruz, henüz belirli değil' diyeceksiniz, ancak vatandaşın karşısına çıkıp ‘2022'de yerli otomobilimiz yollarda diyeceksiniz.' Ayıptır.”

    'BİZ HÂLÂ PROTOTİP ÜRETECEĞİZ'

    Tahsin Tarhan son olarak şunları söyledi:

    ‘'İngiltere'nin meşhur süpürge markası Dyson, 18 ay önce başladığı elektrikli otomobil projesini tamamladı ve üretime geçme aşamasına geldi. 500 kişi ile patentini de aldıkları elektrikli otomobili üretip 2021 yılında satışa sunacaklar. 9 yıldır her seçim döneminde yerli otomobil için şu tarihte yollarda diyenler artık utanmalıdır. Madem elektrikli otomobil yapamayacaklar, bari elektrikli süpürge yapsınlar. Sanayi Bakanlığının imajını kurtarsınlar”.

    Etiketler:
    CHP, Yerli otomobil, Mustafa Varank, Tahsin Tarhan
    Topluluk kurallarıTartışma
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