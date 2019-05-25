İlk olarak Oda TV'nin dikkati çektiği haber aynene göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak Cengiz Erdem görevlendirildi.
Gelişmeyi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Alinur Aktaş duyurdu. Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak görev yapacak olan, Büyükşehir Belediyesi personelimiz Cengiz Erdem kardeşime yeni görevinde başarılar temenni ediyorum.”
Aktaş'ın söz konusu paylaşımı daha sonra sildiği görüldü.
Cumhurbaşkanı danışmanına danışman atandı https://t.co/WKG0qUlUDm pic.twitter.com/rBKsFs1MJs— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 24, 2019
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