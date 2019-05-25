Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye'den ayrılma nedenini açıkladı

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında konuşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri koltuğundan neden ayrıldığını açıkladı.
"Orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi" diyen Özoğuz, yarışmanın tekrara düşmeye başladığını söyledi.
© Fotoğraf : Twitter
"Acun düşünce ben de düştüm" ifadesini kullanan Özoğuz, "Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü" diye konuştu.
Özoğuz şöyle ekledi:
"Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi"
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)