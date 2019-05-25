Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye'den ayrılma nedenini açıkladı

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında konuşan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasındaki jüri koltuğundan neden ayrıldığını açıkladı.

"Orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi" diyen Özoğuz, yarışmanın tekrara düşmeye başladığını söyledi.

"Acun düşünce ben de düştüm" ifadesini kullanan Özoğuz, "Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü" diye konuştu.

Özoğuz şöyle ekledi:

"Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi"