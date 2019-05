Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gönüllere hileyle girilmeyeceğine inandık

© AA / İslam Yakut Binali Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı sonuç çok fazla farkla değişirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Sivil Toplum Kuruluşları Derneği temsilcileriyle bir araya geldi. Ümraniye’de bulunan Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yozgat İl Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Haydar Tuncer, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Yozgatlı vatandaşlar katıldı.

'MİLLET İRADESİNİN HER ŞEYİN ÜSTÜNDE OLDUĞUNU SAVUNDUK'



Geçen 17 yılda eğitimde, sağlıkta, ekonomide, ihracatta ve daha birçok alanda sayısız başarılara imza attıklarını kaydeden Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız kalkınma ve ilerleme yolunda her zaman attığımız adımların sağlamasını yaptık; sizlerden gelen talepler doğrultusunda var olan sıkıntıları gidermeye çalıştık. Bu yolda rehberimiz de yol arkadaşımız da aziz milletimiz oldu, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Biz daima milletin sandığa yansıyan iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk” diye konuştu.

'GÖNÜLLERE HİLEYLE GİRİLMEYECEĞİNE İNANDIK'



Oktay, 31 Mart seçimleri sonrasındaki süreçte, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine daima sahip çıktıklarını ve taviz vermediklerini söyleyerek, "Gönüllere hileyle girilmeyeceğine inandık ve hakkaniyet olmazsa olmazımız dedik. Bu bilinçle, önümüzdeki dört hafta boyunca, İstanbul’un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille, hakikatleri, İstanbul’a dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Her şeyden önemlisi 23 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacak, İstanbullunun iradesini gönül rahatlığıyla sandığa yansıttığına inşallah şahitlik edeceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, seçim sonucu ne olursa olsun, sandığa sağlıklı şekilde yansıyacak olan milletimiz iradesi başımızın üzerindedir" ifadelerini kullandı.