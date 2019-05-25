MEB, öğrencilerini döven ilkokul müdürünü görevden aldı

© AP Photo / Carlos Osorio İtalya’da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan öğretmenler tutuklandı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda müdür olan Ö.Ü. İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere okulun önünde tokat atarken ve bir öğrenciyi kulaklarından kaldırırken görüntülenmişti.

Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olay sosyal medyada yayılıp büyük tepki çekmişti.



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Çankırı’daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir” dedi.