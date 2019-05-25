Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olay sosyal medyada yayılıp büyük tepki çekmişti.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Çankırı’daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir” dedi.
MEB, öğrencilerini döven ilkokul müdürünü görevden aldı https://t.co/ReZcpe6BvL pic.twitter.com/iRahpNRZ4o— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 25, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)