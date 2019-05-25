Muğla'da termik santralde yangın

İlçeye bağlı Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nde kömür taşıyan bant sisteminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa süre büyüdü.

© İHA / Medeni Topaloğlu Küçükçekmece'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Santralde çalışan işçilerin ilk müdahaleyi yaptığı yangına, haber verilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi karadan müdahale etti.

Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine, Kemerköy Termik Santrali'ne kömür taşıyan bantlarda çıkan yangının ormanlık alana ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğünü söyledi.

Arslan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını dile getirdi.