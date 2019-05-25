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22:23 25 Mayıs 2019
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    Karamollaoğlu: Eleştirilerde bulunduğumuz için kınanıyoruz, halbuki dost acı söyler

    © AA / Muhammed Yaylalı
    Türkiye
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    Elif Sudagezer
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Biz tenkitlerde bulunduğumuzda kınandığımız oluyor. Dersimiz birilerini rencide etmek değil. Dost acı söyler. Sadece dost acı söyler. Yetkililerin hatalarını gündeme getiremeyenlerin dost göründüğüne bakmayın” dedi.

    İstanbul’da tekrarlanacak yerel seçimlere haftalar kala, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, iftara ev sahipliği yaptı. Parti, ‘seçimlerin kardeşlik ve huzur ortamında birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi’ adına iftara AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu’nu davet ettiklerini açıkladı, davet üzerine İmamoğlu programa katıldı. Yıldırım ise bir başka programı olduğu gerekçesiyle katılamayacağını telgrafla bildirdi.

    © Fotoğraf : Twitter
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    ‘SURİYE, MYANMAR, FİLİSTİN… HER YERDE AÇLIK, ACI VAR’

    Programda söz alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Ramazan, kardeşliğin fakir fukaranın halinden anlama ayıdır. Ramazanın ilk yarısını tamamladık. Karnını doyurmakta zorluk çeken milyonlarca kardeşimiz var. Bu ay, memleketimizde aç olan, sıkıntıyla gününü dolduran insanlar var. Yanıbaşımızdaki Suriye’de milyonlar ülkemize sığındı. Hakikaten 3.5-4 milyondan daha fazla bile olabilir. Kimi dileniyor, kiminin yatacağı yatak bile yok. Bugün Libya’da, Yemen’de de durum farksız. Öte yandan, Afganistan, Myanmar… Nereye dönsek aynı tablo.. Özellikle Filistin de acıyla özdeleşilmiş. İsrail, ramazan öncesi saldırılarını bahanelere sığınarak sürdürüyor. Artık dışarıdan birileri biz katletmiyor, biz birbirimizi katlediyoruz” dedi.

    ‘FARKLILIKLARIMIZA RAĞMEN YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ’

    Karamollaoğlu “Adaletin tesis edilmesi şart. Adalet tesis edilmezse, barış, huzur gelmez. Ramazan bunları bize hatırlatmalı. Biz ramazan ayını, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek için bir vesile görmekle mükellefiz. Bu ay, insanların birbirlerine dostça muamele etmesi için bir vesiledir. Herkesin kendine mahsus derdi var. Biz bu dertleri dinlemezsek kardeşlik duygularımızı pekiştiremeyiz. Bir seçim arifesindeyiz. Ama seçimi bu vesileyle gündeme almaya doğru bulmuyorum. Neticede bir kişi seçilecek. Bu demokratik ortamda, biz başa gelen kişiyi tebrik edeceğiz, yanlış yaparsa da hatırlatacağız. Tenkitlerde bulunduğumuzda kınandığımız oluyor. Dersimiz birilerini rencide etmek değil. Dost acı söyler. Sadece dost acı söyler. Yetkililerin hatalarını gündeme getiremeyenlerin dost göründüğüne bakmayın. Biz dostuz. 82 milyonu kardeş görüyoruz. Farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşamayı öğrenirsek dertlerimizi çözebiliriz” dedi.

    Temel Karamollaoğlu
    © AA / Hümeyra Kocaer
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    ‘SEÇİM SONUCU NE OLURSA OLSUN KARDEŞLİĞİMİZ BAKİ OLSUN’

    Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim ise “kardeşlik” vurgusu yaptı. “Derdimiz tüm İstanbul’u din, dil, meşrep ayrımı yapmadan yönetmek” diyen Sevim, “Derdimiz bütün İstanbul’u ayrım yapmadan yönetmektir. Seçim sonuçları ne olursa olsun, kardeşliğimiz baki olsun. Bu ülkede a partiye oy veren milli, b partiye oy veren gayrimilli değildir. Saadet sofrası, birliğin, beraberliğin sofrasıdır” diye konuştu.

    ‘SEÇİMLER UMARIM ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLUR’

    CHP İBB Başkan Adayı İmamoğlu “Ramazan ayı, bereket, hissetme, arınma, paylaşma ayı. Bu güzel şehrin ve ülkenin insanlarının inançlarını en iyi hissettiği aydır. Bu yüzden bu ay her zamankinden daha titiz konuşmayı ve davranmayı vazife edinmeliyiz. Önümüzdeki seçimler hem ülkemize hem İstanbul’a hayırlı olur” dedi.

    ‘KUTUPLAŞMADAN VAZGEÇELİM’

    Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Necdet Gökçınar da, “Bir seçim kampanyanın içindeyiz. ‘Kutuplaşmadan vazgeçip kardeş olalım’ söylemimizi tekrarlamak istiyorum. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey budur. Aileler, akrabalar içine bile sirayet eden bu kutuplaşmanın son bulmasını diliyorum” diye konuştu.

    Etiketler:
    İftar, Filistin, AK Parti, İstanbul, Necdet Gökçınar, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, CHP, Ekrem İmamoğlu
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