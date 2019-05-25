Bahçeli'den partisine HDP talimatı: Bu algıyı kırın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den partisine HDP talimatı geldi. Bahçeli'nin, "Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar. 'HDP, Kürtleri temsil ediyor' algısı oluşturuyorlar. Bunun doğru olmadığını vatandaşa anlatın, bu algıyı kırın" dediği öğrenildi.

© AA / Evrim Aydın MHP bayramdan sonra işçi ziyaretlerine başlayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri için Genel Merkez'de toplanan 16 il başkanı çalışmalarına başlıyor.

İSTANBUL VE HDP İÇİN ÖZEL TALİMAT



Takvim Gazetesi'nin haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde partisinin kurmaylarını toplayarak bir toplantı yaptı. 16 il başkanın katıldığı toplantıda Bahçeli'nin İstanbul ve HDP için özel talimat verdiği belirlendi. Başkanlar, bugünden itibaren İstanbul'a giderek hemşehrilerinin iftar ve sahur programlarına katılacak.

"HEPİMİZ KARDEŞİZ"



MHP lideri Bahçeli'nin, önceki günkü toplantıda "Bizim için İstanbul önemli. Kapı kapı dolaşacaksınız. Parti ayrımı gözetmeksizin çalışacaksınız. Türk-Kürt hepimiz kardeşiz" dediği öğrenildi.

"BU ALGIYI KIRIN"



Bahçeli'nin aynın zamanda toplantıda, "Kürt halkı üzerinden oyun oynuyorlar. "HDP, Kürtleri temsil ediyor" algısı oluşturuyorlar. Bunun doğru olmadığını vatandaşa anlatın, bu algıyı kırın" dediği de gelen bilgiler arasında.