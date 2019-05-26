İmamoğlu: Tatil uzun ama sorumluluğumuz var

CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin iftar programına katıldı. İftara davetli olan AK Partili Binali Yıldırım, başka bir programı olduğunu belirterek bir mesaj yolladı. İmamoğlu, “Bayramlar, ziyaretleri gerektirir, uzun yolculuklar yaptırır hepimize. Tatil de uzun ama İstanbulluların bir sorumluluğu var" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin Şişli'de bir otelde düzenlediği geleneksel iftar etkinliğine katıldı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in eşlik ettiği İmamoğlu'nu, Saadet Partisi İBB başkan adayı Necdet Gökçınar karşıladı.

BİNALİ YILDIRIM MESAJ GÖNDERDİ

Salona daha sonra gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İmamoğlu ve Gökçınar’ın bulunduğu masada oturdu. Aynı masada, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da yer aldı. AKP’li Binali Yıldırım, başka bir programı olduğunu belirterek bir mesaj yolladı.

İftarını açtıktan sonra konuşan İmamoğlu, “Ramazan ayı bir bereket, arınma ve paylaşma ayıdır. En güzel duygularla yaşamak umarım hepimize nasip olur. Bu güzel ülkenin insanlarının inançlarını en derinde hissettiği aydır Ramazan ayı. Bu ayda, her zamankinden daha fazla titiz bir şekilde konuşmayı, insanlığa mesaj verirken en hassas biçimde cümleleri kurmayı vazife edinmeliyiz. Ben, İstanbul'umuzda önümüzdeki seçimlerin, şehrimize, 16 milyon insanımıza ve tabii ki 82 milyonluk ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Umarım bu süreci en arınmış, en temiz şekliyle geçirir ve günün sonunda en iyi şekilde neticeyi halkımıza emanet ederiz. Bu duygularımla Ramazan ayında idrak edeceğimiz Kadir Gecemiz ve bayramımız şimdiden mübarek olsun. Bayramlar, ziyaretleri gerektirir, uzun yolculuklar yaptırır hepimize. Tatil uzun ama İstanbulluların bir sorumluluğu var. Hayırlısıyla tatillerinden sağlıklı, sıhhatli bir şekilde dönüp, vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmesini diliyorum. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanalar diliyorum” diye konuştu.

İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU İLE BULUŞTU

İmamoğlu daha sonra , Üsküdar'da Hakkı Savunanlar Platformu'nun düzenlediği iftara katılmış olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, “Siyaset üstü bir dönem yaşıyoruz. Ramazan ayına denk geldi. Tüm dikkatimizle bu ayın maneviyatına aykırı düşmemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bunu tam tersini yapanlar da var ama toplum bunu ayırıyor. Hiç kuşkunuz olmasın. İyi dili, kötü dili ayırıyor. Ben, buraya Saadet Partisi'nin iftarından geldim. Sayın Genel Başkanı ile otururken 14 yaşında İmam Hatip'te okuyan bir kızımız geldi. Ağlıyor. 'Kızım niye ağlıyorsun' dedim. 'Adalet gelecek mi' diyor. Bunun bana hissettirdiğini tarif edemem. 'Kızım tabii gelecek adalet. Nasıl gelmez' dedim. Bir iki defa sarıldık. Morali düzeldi. Fotoğraf çekildik. Baktım sonra yine ağlıyor. 14 yaşındaki kızımıza bunu yaşatanlara, hep birlikte demokratik yollarla hak ettiği dersi vermek zorundayız” dedi.

'DERSİ 23 HAZİRAN'DA SANDIKTA VERECEĞİZ'

İmamoğlu, farklı partili yurttaşları da kazanmak için mücadele vereceğini söyleyerek, “Sadece bir avuç insanın kötülüğü bize bugünleri yaşatıyor. O bir avuç insana hak ettiği dersi 23 Haziran'da sandıkta vereceğiz. Topluma huzuru, barışı, özgürlüğü ve bir arada hissedebilmeyi, toplumun geleceğini hep birlikte hazırlayabilmeyi başarmalıyız. Tüm gücümü de sizlerden, İstanbul'da yaşayan herkesten aldığımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.