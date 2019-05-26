Kayıt
01:14 26 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu- Canan Kaftancıoğlu

    İmamoğlu: Tatil uzun ama sorumluluğumuz var

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 15

    CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin iftar programına katıldı. İftara davetli olan AK Partili Binali Yıldırım, başka bir programı olduğunu belirterek bir mesaj yolladı. İmamoğlu, “Bayramlar, ziyaretleri gerektirir, uzun yolculuklar yaptırır hepimize. Tatil de uzun ama İstanbulluların bir sorumluluğu var" dedi.

    Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin Şişli'de bir otelde düzenlediği geleneksel iftar etkinliğine katıldı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in eşlik ettiği İmamoğlu'nu, Saadet Partisi İBB başkan adayı Necdet Gökçınar karşıladı.

    İbrahim Tatlıses
    © AA /
    İbrahim Tatlıses: 'Ekrem İmamoğlu kazanırsa İstanbul beni kaybeder' demedim

    BİNALİ YILDIRIM MESAJ GÖNDERDİ

    Salona daha sonra gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İmamoğlu ve Gökçınar’ın bulunduğu masada oturdu. Aynı masada, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da yer aldı. AKP’li Binali Yıldırım, başka bir programı olduğunu belirterek bir mesaj yolladı.

    İftarını açtıktan sonra konuşan İmamoğlu, “Ramazan ayı bir bereket, arınma ve paylaşma ayıdır. En güzel duygularla yaşamak umarım hepimize nasip olur. Bu güzel ülkenin insanlarının inançlarını en derinde hissettiği aydır Ramazan ayı. Bu ayda, her zamankinden daha fazla titiz bir şekilde konuşmayı, insanlığa mesaj verirken en hassas biçimde cümleleri kurmayı vazife edinmeliyiz. Ben, İstanbul'umuzda önümüzdeki seçimlerin, şehrimize, 16 milyon insanımıza ve tabii ki 82 milyonluk ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Umarım bu süreci en arınmış, en temiz şekliyle geçirir ve günün sonunda en iyi şekilde neticeyi halkımıza emanet ederiz. Bu duygularımla Ramazan ayında idrak edeceğimiz Kadir Gecemiz ve bayramımız şimdiden mübarek olsun. Bayramlar, ziyaretleri gerektirir, uzun yolculuklar yaptırır hepimize. Tatil uzun ama İstanbulluların bir sorumluluğu var. Hayırlısıyla tatillerinden sağlıklı, sıhhatli bir şekilde dönüp, vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirmesini diliyorum. Hepinize tekrar hayırlı Ramazanalar diliyorum” diye konuştu.

    İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU İLE BULUŞTU

    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu: Bir genç insan seçilmiş, niye kabul edemiyorsunuz?

    İmamoğlu daha sonra , Üsküdar'da Hakkı Savunanlar Platformu'nun düzenlediği iftara katılmış olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, “Siyaset üstü bir dönem yaşıyoruz. Ramazan ayına denk geldi. Tüm dikkatimizle bu ayın maneviyatına aykırı düşmemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bunu tam tersini yapanlar da var ama toplum bunu ayırıyor. Hiç kuşkunuz olmasın. İyi dili, kötü dili ayırıyor. Ben, buraya Saadet Partisi'nin iftarından geldim. Sayın Genel Başkanı ile otururken 14 yaşında İmam Hatip'te okuyan bir kızımız geldi. Ağlıyor. 'Kızım niye ağlıyorsun' dedim. 'Adalet gelecek mi' diyor. Bunun bana hissettirdiğini tarif edemem. 'Kızım tabii gelecek adalet. Nasıl gelmez' dedim. Bir iki defa sarıldık. Morali düzeldi. Fotoğraf çekildik. Baktım sonra yine ağlıyor. 14 yaşındaki kızımıza bunu yaşatanlara, hep birlikte demokratik yollarla hak ettiği dersi vermek zorundayız” dedi.

    'DERSİ 23 HAZİRAN'DA SANDIKTA VERECEĞİZ'

    İmamoğlu, farklı partili yurttaşları da kazanmak için mücadele vereceğini söyleyerek, “Sadece bir avuç insanın kötülüğü bize bugünleri yaşatıyor. O bir avuç insana hak ettiği dersi 23 Haziran'da sandıkta vereceğiz. Topluma huzuru, barışı, özgürlüğü ve bir arada hissedebilmeyi, toplumun geleceğini hep birlikte hazırlayabilmeyi başarmalıyız. Tüm gücümü de sizlerden, İstanbul'da yaşayan herkesten aldığımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

    İlgili konular:

    'Yıldırım'la istediği ekranda konuşuruz' diyen İmamoğlu: Nasıl bir karar mekanizması varsa kendilerine bırakıyoruz
    Otobüsçülerle buluşan İmamoğlu, 500T hattının direksiyonuna geçti
    İmamoğlu: Bir genç insan seçilmiş, niye kabul edemiyorsunuz?
    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Adliye girişinde el konulan eşyalar sergilendi: Aralarında Samuray kılıcı da var
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet