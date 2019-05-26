Kazazedeye ilk müdahaleyi yapan kadını, yaralının yakınları beyzbol sopasıyla darbetti

Sinan Üçer idaresindeki 01 DZR 49 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Kenan Evren Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Çetinkaya'ya çarptı.

© AA / Hasta yakını doktorun odasını kundakladı

Kazanın ardından Üçer'in araçta bulunan sağlık görevlisi eşi Özden Üçer, yaralı Çetinkaya'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Bu sırada Çetinkaya'nın yakınları beyzbol sopasıyla sağlık görevlisi Üçer'e saldırdı. Çıkan kavgayı yoldan geçen vatandaşlar ayırırken, yaralı Çetinkaya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kavgayla ilgili Çetinkaya'nın 3 yakınını gözaltına aldı.

Darp sonucu yaralanan ve özel bir hastanede tedavi olarak rapor alan Üçer, şüphelilerden şikayetçi oldu.