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05:07 26 Mayıs 2019
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    Soylu: İstanbul'dan aldıkları gücü başkalarına ciro edecekler

    © DHA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Endişem şu; 23 Haziran'ın İstanbul'u bir siyasal çatışmanın merkezi haline getirip, ideolojik bir kavganın merkezi haline getirip 23 Haziran'dan sonra Allah muhafaza İstanbul'dan aldıkları gücü başkalarına ciro etmeye çalışan bir anlayışın olduğunu görüyorum. Bu çok net" dedi.

    Soylu, Seyrantepe'de bir kafede Karadeniz Trabzon dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Gecenin geç saatinde kendisini karşılayanlara teşekkür eden Soylu, ramazan gecesinde vatandaşlarla bir arada olmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi. Soylu, Türkiye'nin büyük saldırılara maruz kalmasının nedenlerine dikkati çekerek bunlara rağmen milletin dünyanın her tarafına desteğini esirgemediğini kaydetti.

    © AA /
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    Türkiye'yi zenginliğin kurtarmadığını dile getiren Soylu, "Bizi kurtaran şu halimize, ramazan iklimine ve bize bahşettiklerine ve aslında bize kazandırdıklarına sahip çıkmaktır. Bunları konuşabildiğimiz bir Türkiye var. Bunları dertleşebildiğimiz bir Türkiye var. Kulağımıza fısıldadığımız değil, kimseden korkmadığımız, ürkmediğimiz, kimsenin bizi ve düşüncelerimizi, dilimizi, zihnimizi kelepçeleyemediği bir Türkiye var. Bunu da siz sağladınız. Sizin iradeniz, ferasetiniz sağladı. Ortaya koyduğunuz irade sağladı. Nerelerden geldiğimizi biliyoruz." diye konuştu.

    Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak yaşadığı sıkıntıları anlatan Soylu, hayatının önemli bir bölümünü İstanbul'da geçirdiğini söyledi. Soylu, Türkiye'nin çok büyük mesafeler aldığını ifade ederek 1994'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra yaşanan değişimleri anlattı. Erdoğan'ın vizyonundan bahseden Soylu, şehrin altyapısınının nasıl düzenlendiğini anlattı.

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    © AA / Elif Öztürk
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    Soylu, 23 Haziran'a yönelik aldığı kokuların kendisini rahatsızlığa sevk ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen akşam yaşananlar. Aynı zamanda son 1,5 aydır gördüğüm manzara bana eski Türkiye'de neler yapılmışsa aynısının yapılacağı izlenimini vermektedir. Ötekileştirme, dışlama, insanları kılık kıyafetlerine göre... Birilerini podyuma çıkarmışlar. Solist olarak çıkarmışlar. Onu güzelce fiyonklamışlar. Bir paketin içerisine koymuşlar. 'Herkesi kucaklayacağız.' diyor. Ama onun etrafında ve arkasında kimlerin olduğu, esas düşünceleri ve fikirlerinin ne olduğu apaçık ortadadır. Bunu çok net ve açık söylüyorum. İstanbul'u anlattığım yoklukların içerisinde bulunduğu, büyük bir medeniyet zenginliği içerisinde bulunan bir şehri, yoklukların içerisinde bulunduğu bir tabloya itenler tekrar sahne almayı beklemektedirler. Endişem şu; 23 Haziran'ın İstanbul'u bir siyasal çatışmanın merkezi haline getirip, ideolojik bir kavganın merkezi haline getirip 23 Haziran'dan sonra Allah muhafaza İstanbul'dan aldıkları gücü başkalarına ciro etmeye çalışan bir anlayışın olduğunu görüyorum. Bu çok net. Biz milletten aldığımız gücü kimseye ciro etmedik. Amerika ve Avrupa neler yaptıysa da ciro etmedik. Tayyip Erdoğan milletten aldığı gücü masada kimseye vermedi."

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    © AA /
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin verilerinin kopyalanması talimatını değerlendiren Soylu, "Göreve geldiğimde 'Alın bu CD'leri. Bütün Türkiye'nin istihbaratını bana vereceksiniz.' demedik. Bu devlet bana bu ülkenin namusunu emanet etmiş. Böyle bir şey yapmam ne annemin emzirdiği süte ne de bana öğretilenlere yakışır. Arkadaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına geliyor ve ilk işi İstanbul'daki bütün verilerin kopyalanması. Böyle bir şey olabilir mi? Anlaşılıyor ki başka bir hazırlık yapıyorlar. Türkiye'yi kendi yolculuğundan döndürebilmek için İstanbul'un gücü kullanılacak. Bu kadar açık ve net. İstanbul'un gücü başka yere ciro edilecek. Ben bundan ürküyorum. Korkuyorum. İstanbul sıradan bir şehir değildir." dedi.

    Soylu, konuşmasının devamında terörle mücadeleden bahsederek "Türkiye'nin dağlarında 12-15 bin terörist vardı 1990-2000 yıllarında. Bugün 600'ün çok az üzerinde kaldı. İlk kez 700'ün altına düştü. 15 Nisan'dan itibaren kafalarını çıkardılar 60 terörist yurt içinde Cudi'de, Gabar'da, Elazığ'da, dün Bitlis Tatvan'da... Biz buraya kolay gelmedik." ifadelerini kullandı. 

    Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da katıldı.

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    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye
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