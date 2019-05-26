8 yaşındaki çocuğu kaçırıp istismar etti, 'Büyük kadın kaçırmak zor onun için küçük çocuk kaçırdım' dedi

Kaçırdıkları 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Mehmet Bekmez ve kardeşi Halil Bekmez, 42'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet Bekmez'in savunması ise kan dondurdu: "Cinsel isteklerime hâkim olamıyorum. Yaşı büyük bir kadını kaçırmam ve ilişkiye girmem zor olduğu için yaşı küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya karar verdim."

İstanbul Sancaktepe'deki bir Kuran kursuna giden 8 yaşındaki Suriyeli S.E.M., 14 Temmuz 2017’de 45 yaşındaki Mehmet Bekmez ve kardeşi 40 yaşındaki Halil Bekmez tarafından kaçırıldı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre , küçük kızı otomobile bindiren abi-kardeş daha sonra aracı Şile yolu üzerindeki ormanlık alana sürdü. Burada Mehmet Bekmez küçük kıza cinsel istismarda bulunurken, kardeşi Halil Bekmez otomobilin yanında bekledi.

Çocuğu yeniden kaçırdıkları yere götürmek üzere yola çıkan Bekmez kardeşler, Sultanbeyli’de bir kamyona arkadan çarptı. Küçük kızın, kaza sonrası kendilerine yardıma gelen vatandaşlara kaçırıldığını söylemesi üzerine iki kardeş dövüldü. Polis ekipleri tarafından linçten kurtarılan Mehmet Bekmez gözaltına alınırken, kaçan kardeşi Halil Bekmez 1 gün sonra evine girmeye çalışırken yakalandı.

2000 yılında işlediği cinsel istismar suçundan 18 yıl hapis cezası alan ve bir süre önce cezaevinden tahliye olan Mehmet Bekmez savunmasında, "Cinsel isteklerime hâkim olamıyorum. Yaşı büyük bir kadını kaçırmam ve ilişkiye girmem zor olduğu için yaşı küçük bir kız çocuğunu kaçırmaya karar verdim” dedi.