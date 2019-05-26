CHP'li Ağbaba: Türkiye, asgari ücret sıralamasında Avrupa'nın en kötü 4. ülkesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında Avrupa'nın en kötü 4. ülkesi olduğunu söyleyerek, ocak ayında 335 euroya denk gelen asgari ücretin döviz kurunun yükselişiyle 295 euroya kadar gerilediğini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, Türkiye'nin asgari ücret sıralamasında Avrupa'nın en kötü 4. ülkesi olduğunu belirtti.

Evrensel'in haberine göre Avrupa Birliği (AB) genelinde ortalama asgari ücretin 5000 TL (750 euro) civarında olduğunu belirten Ağbaba, bu oranın Türkiye’nin 2.5 katı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ardından en düşük asgari ücret uygulayan ülkelerin Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan olduğunu ifade eden Ağbaba, "Lüksemburg’daki asgari ücret ülkemizdeki asgari ücrete göre 6.5 kat, Fransa ve Almanya’da ki ücretler ise 5.5 kat daha fazladır. Kriz altındaki İspanya, Portekiz ve Yunanistan’da asgari ücretler ise ülkemize göre 2 kat daha fazladır" dedi.

Ağbaba, asgari ücretin 2019 ocak ayında 335 euroya denk gelirken mayıs ayı içerisinde özellikle İstanbul seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 295 euroya kadar gerilediğine dikkat çekti.