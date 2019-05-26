İmamoğlu'na 15 milyonluk bağış

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, yaklaşık 550 bin yurttaşın İmamoğlu’nun kampanyasına bağış yaptığını belirten Bektaş, kampanyaya Artvin’in Ardanuç ilçesinde olduğu gibi Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından destek mesajları geldiğini ifade etti.
Bektaş, "Köylerden insanlar traktörlere binip saatlerce sıra beklemişler. Bu inanmışlığın eseridir. Haksızlığı, vatandaşlar iliklerine kadar hissediyor ve ‘İptali doğru bulmuyoruz’ diyorlar. Farklı illerde de durum aynı. Kampanyayı seçim gününe kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
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