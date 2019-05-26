Leyla Güven açlık grevini sonlandırdı

200 gündür açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, eylemine son vererek hastaneye kaldırıldı. Güven yaptığı açıklamada “Sayın Öcalan’ın sesinin dışarıya çıkması Türkiye’nin demokratikleşmesi, Ortadoğu’nun barışı için çok önemliydi” dedi.

Abdullah Öcalan’ın "Açlık grevi ve ölüm oruçları amacına ulaştı, eylemlerin sonlandırılmasını bekliyorum" çağrısından sonra 200 gündür açlık grevinde olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven açlık grevi eylemini sonlandırarak hastaneye kaldırıldı. Sedyeyle evinden çıkarılarak Güven’e HDP’li milletvekilleri eşlik etti. Güven ambulansa taşınırken kısa bir açıklama yaptı.

GÜVEN: TÜRKİYE DEMOKRASİSİ KAZANDI

Güven açıklamasında "Bu eylemin başladığı günden bu güne kadar ilgi gösteren herkese katkı sundukları için teşekkür ederim. Bu kolektif bir direnişti. Bu direnişle Türkiye halkları, Türkiye demokrasisi kazandı. Sayın Öcalan’ın sesinin dışarıya çıkması Türkiye’nin demokratikleşmesi, Ortadoğu’nun barışı için çok önemliydi. Keşke hiçbir kayıp olmadan başarsaydık. Yüreğimiz buruk ama gerçekten direniş kazandı, zindanlar kazandı" şeklinde konuştu.