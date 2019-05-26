Sosyal medyadan Erdoğan'a hakarete gözaltı

Şüphelinin yapılan incelemesinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla arandığı da ortaya çıktı.
AA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelinin yapılan incelemesinde aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla arandığı da ortaya çıktı.
AA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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