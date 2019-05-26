Kayıt
17:53 26 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Soylu: Her gün 2-3 iş yalanlamaktan yoruldum

    © AA / Esra Bilgin
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (142)
    0 34

    23 Haziran seçim sürecinde birçok yalan üretildiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu son hali görüyorum, 1.5 aydan beri oluşturulan dedikoduları, tezviratları. 'İçişleri Bakanlığı İstanbul'a 100 bin polis görevlendirecek. 100 bin polis burada oy kullanacak sonucu değiştirecek.' Şimdi ben her gün 2-3 iş yalanlamaktan yoruldum" dedi.

    Bayrampaşa'da bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Soylu, her gün ortaya atılan asılsız iddialarla mücadele edildiğini söyledi.

    © AA / Elif Öztürk
    Soylu: Bende hiç terörist, tecavüzcü belirtisi var mı?
    Soylu, "Şu son hali görüyorum, 1.5 aydan beri oluşturulan dedikoduları, tezviratları. 'İçişleri Bakanlığı İstanbul'a 100 bin polis görevlendirecek. 100 bin polis burada oy kullanacak sonucu değiştirecek.' Şimdi ben her gün 2-3 iş yalanlamaktan yoruldum. Bir yalan kasırgası esiyor. Eskiden rüzgarı esiyordu. Hakikaten bir yalan kasırgası esiyor" diye konuştu.

    "Biz 31 Mart seçimlerinde 6 bin 600 jandarma ve polis görevlendirdik, Doğu ve Güneydoğu'ya. Başka bir yerde görevlendirmedik yani. Bu yıl görevlendirsek dahi buna bir imkan yok" diyen Soylu, şöyle devam etti:

    "Çünkü 31 Mart seçmen kütükleri kullanılacak. Aynı liste kullanılacak. Ama önemli değil. Kadının biri çıkıyor diyor ki 'Ben baktım, benim nüfustaki kaydımı silmişler. Allah Allah kalktım Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü aradım. Bir bak bakalım, belki doğru mudur, yanlış mıdır, nedir, ne değildir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü dedi ki 'Bakanım ben baktım. Hiç sormanıza gerek yok. 29 Mart'ta kendi e-devlet şifresinden kaydını öbür tarafa müracaat etmiş biz de almışız' dedi."

    'SOSYAL MEDYADAN KAMPANYA YÜRÜTECEKLER DİYE SESİMİZİ ÇIKARAMAYACAK MIYIZ?'

    © AA /
    Soylu: Bazı aklı evveller 'YSK çalmayı söylemedi' diyor, söyledi, hukuk diliyle söyledi
    "Sosyal medyadan kampanya yürütecekler diye sesimizi çıkaramayacak mıyız?" ifadesini kullanan Soylu, "Eğer biz kendi hakkımızı savunamazsak, vatandaşın bir oyunun hakkını savunamazsak vatandaş bize şunu söylemez mi, 'Siz ne işe yararsınız ya? Kendi hakkınızı savunamıyorsunuz.' O zaman 5 yıl sonra en fazla sesi çıkanın, en fazla bağıranın seçim kazandığı bir Türkiye seçim sistemi olur" diye konuştu.

    Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun verilerin kopyalanması talimatını eleştirerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldiği ilk gün yaptığı ilk şey çok basit ve net. Bir talimatla birlikte kişisel verilerin orada tüm verilerin kopyalanması talimatıdır. Bu zihniyeti açık ortaya çıkarmaktadır. Başka benim için hiçbir emareye gerek yok. Bu kadar açık ve net. Hiçbir emareye gerek yok" ifadesini kullandı.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (142)

    İlgili konular:

    Soylu: Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı
    Soylu: 23 Haziran'ı önemsiyorum, 8 gündür İstanbul'da çalışıyorum
    Soylu: Bir haksızlık var ona karşı çıkıyoruz
    İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'u CHP zihniyetine teslim etmeyin
    Soylu: İstanbul'dan aldıkları gücü başkalarına ciro edecekler
    Etiketler:
    Polis, Oy, Sandık, Nüfus müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu, CHP, İçişleri Bakanlığı, 23 Haziran İBB seçimleri, AK Parti, Süleyman Soylu, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Adliye girişinde el konulan eşyalar sergilendi: Aralarında Samuray kılıcı da var
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet