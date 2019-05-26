Soylu: Her gün 2-3 iş yalanlamaktan yoruldum

Bayrampaşa'da bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Soylu, her gün ortaya atılan asılsız iddialarla mücadele edildiğini söyledi.
"Biz 31 Mart seçimlerinde 6 bin 600 jandarma ve polis görevlendirdik, Doğu ve Güneydoğu'ya. Başka bir yerde görevlendirmedik yani. Bu yıl görevlendirsek dahi buna bir imkan yok" diyen Soylu, şöyle devam etti:
"Çünkü 31 Mart seçmen kütükleri kullanılacak. Aynı liste kullanılacak. Ama önemli değil. Kadının biri çıkıyor diyor ki 'Ben baktım, benim nüfustaki kaydımı silmişler. Allah Allah kalktım Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nü aradım. Bir bak bakalım, belki doğru mudur, yanlış mıdır, nedir, ne değildir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü dedi ki 'Bakanım ben baktım. Hiç sormanıza gerek yok. 29 Mart'ta kendi e-devlet şifresinden kaydını öbür tarafa müracaat etmiş biz de almışız' dedi."
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Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun verilerin kopyalanması talimatını eleştirerek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldiği ilk gün yaptığı ilk şey çok basit ve net. Bir talimatla birlikte kişisel verilerin orada tüm verilerin kopyalanması talimatıdır. Bu zihniyeti açık ortaya çıkarmaktadır. Başka benim için hiçbir emareye gerek yok. Bu kadar açık ve net. Hiçbir emareye gerek yok" ifadesini kullandı.
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