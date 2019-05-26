Erdoğan Yassıada'da konuştu: Kimse bu ülkede darbe yapamaz, bütün mesele bizim güç kazanmamızdır

Yassıada'ya giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bu ülkede darbe yapamaz, bütün mesele bizim güç kazanmamızdır" dedi.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Erdoğan: Darbeyle yapamadıklarını parayla yapmaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' olarak yeniden düzenlenen Yassıada’da incelemeler yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak 14 Aralık 2015 de adını koyduğumuz bu adanın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek burası süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum. Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır" şeklinde açıklamalarda bulundu.