Erdoğan: Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak gibi bir anlayış kesinlikle yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti teşkilatıyla iftar programına katıldı. Erdoğan, "Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak gibi bir anlayış kesinlikle yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Biz milletimizin kalbinde doğduk, orada büyüdük, irtibatımızı kesmediğimiz, hep güçlü tuttuğumuz için buralara geldik.

- Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak gibi bir anlayış kesinlikle yoktur.

- Biz AK Parti'yi gencisiyle yaşlısıyla, hep birlikte kurduk.

- İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz.

- Üyelerimiz sahada çalışsın. Bir üye, yanında iki oy daha getirsin, mesele bitti. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz.

- Teşkilatlarımızın, özellikle de mahalle temsilcilerimizin çalışmalarına hep önem verdim ve destekledim.

- Her hırsızlık kötüdür, ama oy hırsızlığı felakettir.

- Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararında tüm değerlendirmeler ve belgeler yer alıyor. Ana hatlarıyla baktığımızda, YSK'nın iptal kararını iki temel sebebe dayandırdığını görüyoruz. Sandık memuru, özel sektör çalışanlarından, emeklilerden veya ne iş yaptığı belli olmayanlardan seçilmiş.

- Kanuna aykırı sandık kurulu başkanları tarafından yönetilen sandıklarda, 212 binden fazla oy şüpheli hale gelmiştir.