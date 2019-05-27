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01:15 27 Mayıs 2019
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    Fatih Belediye Başkanı Turan: Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul’a gelmez

    © AA / Erhan Elaldı
    Türkiye
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    Fatih Belediyesi’nin Mimar Sinan Stadında düzenlediği iftar programında binlerce kişi birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. İftarda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, “Bizim profilimizde ve düzeyimizde belediye başkanı bulunabilir. Ama Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul’a gelmez” dedi.

    © AA / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı
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    İftarın ardından bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, iftar vesilesiyle bir araya geldiklerini belirtip 23 Haziran İstanbul seçimlerine değinerek, "Ülkemizde bir seçim sürecinden geçiyor, inşallah hayırlısıyla tamamlaması arzu ediyoruz. Öncelikli gündemimiz artık işimizi aşımıza büyütmemiz lazım. Türkiye bu süreçten çıkması lazım, ekonomik gündeme girmemiz lazım ki işimiz ve aşımız büyümüsün. İnşallah bu gündemden çıkar 23 Haziran’da, bir seçim vesilesiyle bir arada değiliz. Hakikaten hiçbir iftar sofrasında seçime ait bir şey konuşmuyorum. Ama sizler esnaf arkadaşlarımızsınız, Ben Binali Başkanımıza başbakanlığı döneminde bürokrat olarak kendisine bağlı çalıştım. Geçmiş beş yıl TOKİ başkanıydım. Sonra siyasette de kendisiyle yol yürüdüm. Bizim profilimizde belediye başkanı, 30 yıllık mühendisiz, iş hayatı, siyaset, üst düzey bürokrasi ama bizim düzeyimizde belediye başkanı bulunabilir. Ama bunu bu şehirde 4 evladını büyüten, bu şehirde doğmuş büyümüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum, 25 yıl esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Binali Yıldırım profilinde bir belediye başkanı bir daha İstanbul’a gelmez. Ben inanıyorum ki milletimiz çocuklarımızın geleceği için bunu değerlendirecektir. İnşallah 23 Haziran’da hem Fatih’imiz için hem de İstanbul’umuz için şehrimizi geliştirecek Binali Yıldırım başkanımız sizlerin destekleriyle kazanacaktır” dedi.

    Konuşmanın ardından Başkan Turan'a İstanbul Berberler Odası tarafından bir tablo hediye edildi.

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    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Belediyesi, Fatih, İstanbul, Türkiye
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