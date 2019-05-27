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04:36 27 Mayıs 2019
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    Soylu: Erdoğan'ın ülkesinde bugün herkes kendisini ifade ediyor, kimse korkmuyor, kimse çekinmiyor

    © AA / İslam Yakut
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bundan 12 yıl önce Türkiye'de insanlar kendilerini rahatça ifade edemiyorlardı. Dindarlar 'dindarım' diyemezdi bu ülkede. 12 yıl önce Alevisi 'Ben Aleviyim' diyemezdi, Kürdü 'Ben Kürdüm' diyemezdi. Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde bugün herkes kendisini ifade ediyor. Kimse korkmuyor, kimse çekinmiyor" dedi.

    Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi'nde vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yassıada'yı ziyaret ettiklerini, Yassıada'da millete hizmet eden dönemin cumhurbaşkanına ve başbakanına hakaret edildiğini hatırlattı. Soylu, hakaret edenlerin değil, hakarete uğrayanların isimlerinin hatırlandığına vurgu yaparak, idama mahkum edilen cumhurbaşkanı ve başbakana ülkenin her noktasından dualar gönderildiğini söyledi.

    329 bin Suriyeli'nin, Türkiye'nin katkılarıyla ülkelerinde huzurun sağlandığı bölgelere döndüğünü dile getiren Soylu, şöyle konuştu: "Nasıl huzuru sağladık biliyor musunuz? Bizim orada mühendislerimiz var, savcımız, hakimimiz var. Bizim orada hemşiremiz, doktorumuz var. Bizim orada şu anda kaymakamımız, polisimiz, jandarmamız, askerimiz, bizim orada öğretmenimiz var. Amerika, 'oraya giremezsiniz' demesine rağmen bizim orada şu anda beş vakit ezan okuyan, 'Allahu ekber' diyen imamımız var. Biz büyük bir milletiz. Bu coğrafyadaki sulhu, sükutu da biz sağlamak zorundayız. Yoksa bu coğrafyanın tamamını karıştırıp bizi de içine çekmeye çalışıyorlar." 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğuna değinen Soylu, şöyle devam etti: "Bugünkü gibi hatırlıyorum. Dediler ki bundan sonra İstanbul'da otobüslere açık başlı hanımlar binemeyecekler. Dediler ki etekliler İstanbul'da rahat gezemeyecekler, her taraf haremlik selamlık olacak. Aynı tezviratı, bugün yaptıkları dedikoduları, bugün yaptıkları iftiraları aynı o gün attılar. Tayyip Erdoğan öyle bir felsefe oluşturdu ki İstanbul herkesin İstanbul'u oldu. Özgürlüklerin, hürriyetin, herkesin İstanbul'u oldu. 25 yıldır bir kere bundan vazgeçmedi. Kim ne derse desin. 17 yıl önce Tayyip Erdoğan iktidara geldi. Yıllarca bizi kimliklerimizden, inançlarımızdan, etnik kökenlerimizden dolayı bizi birbirimizden ayırıp Türkiye'yi darbe senaryosuna her zaman götürmeye çalıştılar. 60'ta, 71'de, 80'de, 28 Şubat'ta, hep bunu yaptılar. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin iktidarına geldikten sonra onların bu istismarlarını kapamak için çok adım attı. İlk 5 yıl vesayet egemendi."

    Soylu, "Bundan 12 yıl önce Türkiye'de insanlar kendilerini rahatça ifade edemiyorlardı. Dindarlar 'dindarım' diyemezdi bu ülkede, fısır fısır konuşulurdu. Biz o günleri unutmadık. 12 yıl önce Alevisi 'ben Aleviyim' diyemezdi, Kürdü 'ben Kürdüm' diyemezdi. Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde bugün herkes kendisini ifade ediyor. Kimse korkmuyor, kimse çekinmiyor." diye konuştu.

    Bakan Soylu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi için Binali Yıldırım'a destek istedi, konuşmasının ardından vatandaşlarla selamlaştı, fotoğraf çektirdi.


    AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş da birer konuşma yaptı.

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