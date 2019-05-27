Saadet Partili Aktaş'tan Kurtulmuş'a: Allah belasını versin, Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti

Numan Kurtulmuş küskün seçmene şöyle seslenmiş; “Önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız”



Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüşten yetişmiş bir nesli heba etti.