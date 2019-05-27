Saadet Partili Aktaş'tan Kurtulmuş'a: Allah belasını versin, Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti

31 Mart'a giden süreçte Saadet Partisi tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ali Aktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un “23 Haziran’ı geçelim, sonra gerekirse tövbe ederiz” ifadesine tepki gösterdi.
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Aktaş, kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüş'ten yetişmiş bir nesli heba etti."
Numan Kurtulmuş küskün seçmene şöyle seslenmiş; “Önce 23 Haziran’ı geçelim, ondan sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istiğfar ederek yanlışlarımızdan kurtulacağız”— Ali Aktaş (@aliaktas7) May 26, 2019
Allah belasını versin. Bu denli oportünist olabileceğini bilemedik. Milli Görüşten yetişmiş bir nesli heba etti.
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