Kulis: Davutoğlu sonbahar aylarına kadar çalışmalarını sürdürecek

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulislere dayandırdığı haberine göre parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, iftar programlarıyla başladığı değerlendirme toplantılarını sonbahara kadar sürdüreceği, parti kurulması için koşulların uygun olduğuna karar verilmesi durumunda harekete geçeceği belirtiliyor.

© AA / İsa Terli Karar yazarı Albayrak: Davutoğlu bozulan dengenin ihyası için özgürlükçü bir dalgaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı

Davutoğlu, bugün Diyarbakır’da devam edeceği iftar programını 2 Haziran’da Konya’da tamamlayacak. Davutoğlu’nun bayramın ardından çeşitli sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarını ve eleştirilerini sürdüreceği kaydediliyor.

24 Haziran seçimlerinin ardından AKP’ye alternatif yeni bir oluşum için çalışmalarını yoğunlaştıran, 22 Nisan’da yayımladığı ve bu kesimin “manifesto” olarak nitelendirdiği açıklamayla ilk kez resmi olarak ortaya çıkan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun parti kurup kurmayacağı ve kurmaya karar verirse ne zaman harekete geçeceği merak ediliyor. Davutoğlu ve ekibi “manifesto”nun ardından iftar programlarıyla resmen sahaya indi.

İftar programlarında parti politikalarına ilişkin eleştirilerini sürdüren Davutoğlu’nun, Diyarbakır’da kuracağı partinin tanıtımı yapacağı iddialarının doğru olmadığını belirtiliyor.

Davutoğlu’na yakın kaynaklar, bayram sonrasında da Davutoğlu’nun sivil toplum örgütlerinin programlarına katılarak konuşma programını sürdüreceğini kaydediyor. Davutoğlu’nun, sonbahar aylarına kadar çalışmalarını sürdüreceği, parti kurup kurulmamasını gelinen nokta ve koşullara göre değerlendireceği, eğer koşulların uygun olduğuna karar verirse harekete geçeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen günlerde bir MKYK toplantısında YSK’nın iptal kararını eleştirenlerle ilgili gerekli adımları atacaklarını belirtmişti.