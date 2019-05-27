Küba ile kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurulacak

Sağlık Bakanlığı’nca, Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındığı açıklandı.

© AP Photo / Stephan Savoia Türkiye-Küba Onkoloji Enstitüsü kuruluyor: Kübalı kanser uzmanı doktorlar İstanbul'da görev yapacak

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Küba’dan bir heyetin bu hafta Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

KÜBA AŞISI NEDİR?

Küba aşısı, immünoterapötik bir ajan. Racotumomab 3. ve 4. ‘küçük hücreli dışı’ akciğer kanserinde etkili oluyor. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, akciğer kanserlerinin yüzde 80-85 gibi büyük bir oranını oluşturuyor.