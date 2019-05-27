Optimar Araştırma Başkanı Daşdemir: Yüzde 52'ye 48 İmamoğlu önde

Optimar Araştırma'nın Başkanı Hilmi Daşdemir, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak yaptıkları bir araştırmanın sonucunu paylaştı.

© Fotoğraf : DHA İki anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, dün Habertürk TV canlı yayınında 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan gerekçeli karardan önce söz konusu araştırmayı yaptıklarını belirten Daşdemir, yarışın başa baş gittiğini söyledi.

"İmamoğlu 52, Yıldırım 48'e gelmiş durumda" diyen Daşdemir, aradaki farkın daha önce yapılan bir araştırmaya göre düştüğünü söyledi.

Daşdemir, YSK kararı sonrası yeni bir araştırmaya başladıklarını belirterek "YSK'nın gerekçeli kararı da belli oranda etkilemiştir" dedi.