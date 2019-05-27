23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

© AA / Muhammed Enes Yıldırım Soylu: 23 Haziran seçimini siyasal çatışmanın merkezi haline getirecekler, İstanbul'u bunlara teslim etmeyelim

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair kesin aday listesi ilan edildi. İl seçim kurulunca ilan edilen listede; 4 siyasi parti 17 bağımsız aday bulunuyor. Bu liste üzerinden oy pusulalarının basımına da başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde uygulanacak takvim işliyor.

İstanbul İl Seçim Kurulu daha önce ilan edilen takvim uyarınca kesin aday listesini açıkladı. Listede, 4 parti ile 17 bağımsız aday bulunuyor.

Seçimde AK Partili Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, CHP'li Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak.

OY PUSULALARI BASILIYOR

Bu isimlerin yer aldığı oy pusulalarının basımına da başlandı. Yine seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtılması da bugün itibariyle start aldı.