İstanbul’da 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, 24 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir adrese ve bir araca operasyon düzenledi.
ESCOBAR'LI PAKETLER DİKKAT ÇEKTİ
HAVA YASTIĞI İÇİN ÖZEL DÜZENEK
Operasyonun görüntülerinde ise şüphelilerin kullandığı aracı çalıştırdıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine basıldığında, yolcu hava yastığı kapağının açıldığı ve içinde uyuşturucu hap olduğu görüldü.
YÖRESEL KIYAFETLERE EMDİRİLMİŞ AFYON SAKIZI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 yaşındaki D.S ve 33 yaşındaki A.G ile İran uyruklular 21 yaşındaki R.H.E, 33 yaşındaki S.B ve 37 yaşındaki B.T tutuklandı.
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