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    Bülent Arınç

    Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi oluyor: 'Yalakalığın değil sadakatin sonucu'

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev alacağını açıkladı. Kendisi hakkında eleştirilere de yanıt veren Arınç, yeni görevini Erdoğan’a yalakalık yaparak değil ‘sadakati’ nedeniyle aldığını söyledi.

    © DHA /
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    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mayıs'ta oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk üyesi belli oldu.

    2002-2015 arasında AK Parti'de TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Arınç, Memleketi Manisa'da aile dostları ile iftar yemeğinde yeni kurulda görev alacağını açıkladı.

    Arınç, Erdoğan'ın kendisini Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atayacağını söyledi. 

    Yeni görevini açıklamasının ardından uzun süre alkışlarla destek gören Arınç, şunları söyledi: 

    Her yerde her şeyi konuşmak doğru değildir. Ama önemli olan konuşulacak yerde konuşmak, susulacak yerde susmaktır. Konuşulacak yerde susar, susulacak yerde konuşursanız o da çok ters olur. Sizden bir şey sorulduğu zaman doğruyu söylemek zorundayız. Efendim doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köy olur. Ne olacak, kovarlarsa kovsunlar.

    'YALAKALIK DEĞİL, SADAKAT'

    Şimdi kim bilir benim hakkımda tweet atanlar ne düşünüyorlardır. Biz yok olmuştuk. Bitmiştik. Ezilmiştik. Çürümüştük. Düşünebiliyor musunuz biz Cumhurbaşkanımızın yanında Başdanışmanlık falan değil, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Başkanın kendisi olacak biz de yanında olacağız. Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil. Allah'a hamdolsun.

    Bülent Arınç
    © AA / Haluk Satır
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    4 YILDIR AKTİF GÖREVİ YOK

    AK Parti'nin kurucuları (Erdoğan-Gül-Arınç) içinde yer alan Arınç, zaman zaman ‘özeleştirileri' ile parti içinde bazı grupların tepkisine neden olmuştu.

    Arınç, 2014 yılında dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le girdiği “parsel parsel Ankara'yı sattı” polemiğiyle uzun süre tartışılmıştı.

    Gündeme ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Arınç, en son yeni parti kuracak Davutoğlu, Babacan ve Abdullah Gül için “Ben bunlarla ilgilenmiyorum, ama okudukça endişe ediyorum. Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer. Başımızdakilere duyurulur, yumuşak dil kullanın, hepsini kucaklayın” ifadesini kullanmıştı.

    3 dönem kuralı gereği 2015'te aday olamayan Arınç'ın 4 yıldır aktif görevi yoktu. 

    Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç halen AK Parti İstanbul milletvekili olarak görev yapıyor.

    Etiketler:
    AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, TBMM, Bülent Arınç
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