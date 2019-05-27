Şanlıurfa’da emniyet ve MİT'in ortak operasyonunda 9 IŞİD'li yakalandı

Operasyonda, IŞİD örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgi edinilen 9 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da emniyet ve MİT’in ortak çalışması sonucu IŞİD üyesi oldukları belirlenen 9 kişi yakalandı.
Operasyonda, IŞİD örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgi edinilen 9 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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