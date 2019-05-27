İstanbul'da alıkonulan geminin Rus mürettebatının tamamı evlerine döndü

İstanbul’da armatörünün borcu nedeniyle Haziran 2018’den beri alıkonulan Streamline gemisinin Rus mürettebatının tamamı geminin çıkış yaptığı Rusya’nın Rostov bölgesine dönüş yaptı.

© Sputnik / Oleg Lastochkin İstanbul'da alıkonulan Rus gemisinin mürettebatı değiştirilecek

Sputnik’e konuşan Streamline gemisinin kaptanı Bahman Bagirov, mürettebatın tamamının evlerine döndüğünü ifade ederek "Pazar gecesi mürettebatın kalan 6 üyesi de Rostov bölgesine geldi" dedi.

Denizcilerin şimdilik geminin satış prosedürlerinin tamamlanmasını beklediğini belirten Bagirov, bunun en az bir yıl sürebileceğini ifade etti.

Bagirov “Türkiye’deki avukat konuyla ilgileniyor. Onunla bağlantımız sürüyor. Herkesin hesabı var. Para alınırsa hesaplara aktarılacak” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinden İstanbul'a tamirat için gelen Streamline gemisi Haziran 2018'de armatörünün borcu nedeniyle mürettebatıyla birlikte tutuklanmıştı. Geminin mürettebatı o tarihten bu yana evlerine dönemiyor ve maaşlarını alamıyordu.

Daha önce mahkemenin yarın yapılacak olan duruşmasında alıkonulan gemiyi serbest bırakma ihtimalinin de değerlendirileceği belirtilmişti.

Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.