İstanbul'da alıkonulan geminin Rus mürettebatının tamamı evlerine döndü

Denizcilerin şimdilik geminin satış prosedürlerinin tamamlanmasını beklediğini belirten Bagirov, bunun en az bir yıl sürebileceğini ifade etti.
Bagirov “Türkiye’deki avukat konuyla ilgileniyor. Onunla bağlantımız sürüyor. Herkesin hesabı var. Para alınırsa hesaplara aktarılacak” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Daha önce mahkemenin yarın yapılacak olan duruşmasında alıkonulan gemiyi serbest bırakma ihtimalinin de değerlendirileceği belirtilmişti.
Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.
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