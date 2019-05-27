Tokat kent merkezinde Halil Rıfat Paşa İlkokulu'nda 1000 öğrenci akran zorbalığına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Aynı yaştaki öğrencilerin arkadaşlarına zorbalık yapmaması ve şiddet eğilimli olmamalarına dikkat çekmek adına okulun Matematik Öğretmeni Ahmet Öztav, 'Zorba Çocuk' isimli rap şarkı yazdı. Öztav’ın yazdığı rap şarkı okulun bahçesinde toplanan öğrenciler tarafından aynı anda seslendirildi. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Tokat'ta 1000 öğrenci zorbalığa karşı rap yaptı: Evet, zorbayım çok pişmanım, artık sizinleyim gelin sarılalım https://t.co/X7aC7Ti7Pu pic.twitter.com/4cdX1Qvx0X— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 27, 2019
Hep bir ağızdan seslendirilen 'Zorba Çocuk' adlı şarkının sözleri şöyle:
"Evet, çocuklar zorbayım ben.
Duyduklarımla zordayım ben.
Kantine geldim sıranızı kaptım.
Merdivende omuz attım.
Arkanızdan çelmeyi taktım.
Elinizdekileri anında kaptım.
İttim, vurdum, kırdım belki.
Artık içimde iyilik meleği.
Ben de küçüktüm unuttum sanki
Bundan sonra sevgi baki.
Evet, zorbayım çok pişmanım.
Artık sizinleyim gelin sarılalım."
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