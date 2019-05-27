'Irksal özelliğinden dolayı cezalandırdığımız 'yasaklı ırklar' rehabilite edilip sahiplendirilsin' teklifi

Irksal özelliklerinden dolayı fiziksel olarak güçlü olan köpeklerin 'yasaklı koğuşlara' konarak cezalandırıldığını ancak onları tehlikeli hale getiren sahiplerinin cezalandırılmadığını söyleyen Çankaya, bu köpeklerin bakım evinde rehabilite edilmesi, sonra da sahiplendirilmesi talebini Meclis'e iletti.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, çağdaş bir ülkeye yakışanın bu olduğunu vurgulayan Çankaya, şöyle konuştu:

"Hayvanı ırksal özelliğinden, güçlü olmasından dolayı cezalandırıyoruz ama o hayvanı insanlara tehlikeli hâle getiren sahibini cezalandırmıyoruz. O hayvanı alıyoruz, bakımevine bırakıyoruz. Orada ‘yasaklı koğuşu’ diye bir koğuş oluşturmuşuz, burası hıncahınç pitbull’lar, dogolarla dolu. Onlar ömrünün sonuna kadar o bir metrekare içerisinde yaşayacak. Ömrü bir ya da iki sene sürüyor zaten. Aslında ırkları yasaklamadan ziyade hayvanın eğitiminde bir yanlış yapılmışsa o hayvanı rehabilite edelim, eğitimini düzeltelim.

Ben de bir pitbull terier sahibiyim, pitbullun farklı bir ırkı. Çok güçlü bir köpek. İki buçuk yaşındaki oğlumla koyun koyuna oynar. Sokağa çıkardığımızda bütün çocuklar üzerine koşar. Yani, bu yetiştirmeyle ilgili bir şey. Avrupa’da tek tek mizaç testi yapıyorlar. Toplum yaşantısında karşılaşabileceği şeyler, araba kornası, otobüsün kapı açma sesi gibi. Türkiye genelinde yaklaşık 10 binin üzerinde böyle bir hayvanımız var."