3 aylık bebeğin yanarak can verdiği olayda 3 kişi gözaltına alındı

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İstanbul’dan Edirne’ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı, alevler içinde kalan ambulansın kuvözünde bulunan 3 aylık Rojin isimli bebek, yanarak hayatını kaybetti.

Feci olayda ambulans personeli ve 3 aylık bebeğin annesi Necmiye S. son anda ambulanstan atlayarak kurtuldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından minik Rojin'in cansız bedeni cenaze aracına konularak morga kaldırıldı.

1'i kadın 3 sağlık görevlisi ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

Minik Rojin'in kuvözde bulunmasının sebebinin ise solunum yetmezliği olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki çalışmaları izleyen acılı anne, "Bir an bir şey oldu alev geldi arkadan. (Sağlık görevlileri) Onlar dışarıdaydı ben de dışarı attım kendimi. Ambulanstan çıktım, onlar da kaçıyordu. İçeri girip bebeğimi kurtaramadılar. Bebeğimin yanında 3 kişi vardı ama (Olay sırasında) yoklardı" dedi.