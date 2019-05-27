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20:06 27 Mayıs 2019
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    Osman Özköylü

    Osmanlıspor'un hocası Özköylü: Gökçek zamanı bazı destekler alabiliyorduk

    © İHA /
    Türkiye
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    Osmanlıspor'un hocası Osman Özköylü, Melih Gökçek hakkında açıklamalarda bulundu. Özsoylu, "Arkamızda kimse yok, Gökçek zamanı bazı destekler alabiliyorduk. Bizim arkamızda belediye yok, valilik yok, binlerce kişi yok" dedi.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balıkçı
    Yavaş Osmanlıspor'a aktarılan hafriyat gelirlerini kesti
    1. Lig play-off yarı finalinde, Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonrasında elenen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'in Kurucu Başkanı olduğu Osmanlıspor'un hocası Osman Özköylü, maç sonu açıklamalarda bulundu.

    Penaltı atışları sonrası turu kaybettikleri için üzüntülü olduğunu ifade eden Osman Özköylü, "Bugün sahada mücadele eden sahada yüreğini ortaya koyan maçtan önce konuştuğumuz her şeyi fazlasıyla yapan bir Osmanlıspor vardı. Ben onlarla gurur duyuyorum. Rakip çok büyük bütçelerle kurulmuş, hepsi birbirinden deneyimli ve kaliteli oyunculara sahip bir Gazişehir takımı vardı. Maçın geneline bakınca elle tutulur bir iki pozisyon dahi sayamıyorum. Kalecimizin kurtardı diyebileceğim bir pozisyon dahi yok. Kısacası olağan üstü oynayan bir Osmanlıspor vardı. Ama maalesef penaltılarda kaybettik. Üzgünüz ama çok iyi bir takım kazandık. Maçtan önce yaşadığımız bazı sıkıntılar sebebi ile 4 oyuncumuzu kadro dışı bıraktık. Kadroya girebilecek, katkı sağlayabilecek, değerli ve önemli dört futbolcuyu kadro dışı bıraktık. Finalde Gazişehir ve Hatayspor takımlarına başarılar diliyorum" dedi.

    'HERKESİN NEFRET ETTİĞİ BİR TAKIMIZ'

    Mansur Yavaş
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Mansur Yavaş: Hafriyat gelirleri Osmanlıspor’a verildi
    Kendi içlerinde bazı sorunlar yaşadıklarını söyleyen Özköylü açıklamasına şöyle devam etti;

    "Bunları çözme konusunda maalesef başarılı olamadık. Ama özellikle biz geldikten sonra 12 maçta 11 galibiyet 1 beraberlik almış, Denizlispor maçını kazanarak lider olmuş bir Osmanlıspor takımı vardı. Ondan sonra kendi içimizde bazı sıkıntılar yaşadık. Bunlar sonuca sahaya mücadeleye yansıdı. Biz maalesef Gazişehir gibi arkasında koca bir şehir olan bir takım değiliz. Bizim Arkamızda belediye yok, valilik yok, binlerce kişi yok. Tribünde görüyorsunuz anca bizim ailemizden eşimiz, dostumuz, komşumuz, ailemizden gelenlerle 300-500 kişi. Bugün fazla seyircimiz vardı. Düşünün Antep'in seyircisi bile bizden fazla. Arkamızda bizi destekleyecek başka etkenler yok. Melih Gökçek başkan olduğu dönemde bazı destekler alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu. Ama bu süreçte kendi içimizde bir aile içinde bir takım olduk. Biz de isterdik arkamızda 10-15 bin kişiyle oynayalım. Baktığınızda deplasmanda lider olan bir takım Osmanlıspor. Ben Ankara'nın daha fazla Osmanlıspor'a sahip çıkılmasını isterdim. Ama sevilmiyoruz herkesin nefret ettiği dışladığı bir takımız. Neden böyle bilmiyorum. Heşeye rağmen biz mücadelemizi yaptık buraya kadar getirdik ama olmadı."

    YAVAŞ, HAFRİYAT GELİRLERİNİN AKTARILMASINI SONLANDIRMIŞTI

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nisan ayında hafriyat gelirlerinin Gökçek ailesine ait Osmanlıspor'a aktarılmasını sonlandırmıştı. Yavaş'ın aldığı bu kararla birlikte Gökçek'lerin sahibi olduğu özel şirket statüsündeki Osmanlıspor'a kaynak aktarımı durdurulmuştu. 

    Yavaş, seçim döneminde katıldığı bir televizyon programında, Gökçeklerin sahibi olduğu Osmanlıspor'a aktarılan parayı Ankaralılar için yatırıma dönüştüreceğini söylemişti. Yavaş, canlı yayında şu açıklamayı yapmıştı: "Bize 'Kaynak nereden bulacaksınız?' diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor'a verildi. Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan. Bilboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Biz bunların tamamını Ankaralılar için kullanıp yatırımlarımıza kaynak oluşturacağız."

    Etiketler:
    CHP, Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Osmanlıspor
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