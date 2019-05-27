MHP'den saldırıya uğrayan gazeteci Önkibar hakkında suç duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
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MHP'den yapılan açıklamada, "Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
Öte yandan, gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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