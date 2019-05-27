MHP'den saldırıya uğrayan gazeteci Önkibar hakkında suç duyurusu

© Fotoğraf : Twitter Gazeteci Önkibar'a saldıranlar serbest bırakıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

MHP'den yapılan açıklamada, "Gerek köşe yazıları gerekse yaptığı konuşma ve paylaşımlarda MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında; kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.



Öte yandan, gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.