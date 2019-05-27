Eski erkek arkadaşının asit saldırısına uğrayan Berfin: Bu benim yüzüm değil, toplumumuzun utancının yüzü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve eski erkek arkadaşının asit saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Berfin Özek, "Bu benim yüzüm değil, toplumumuzun utancının yüzü" dedi.

19 yaşındaki Berfin Özek, 15 Ocak'ta Hatay-İskenderun'da dershaneden evine yürüyerek dönerken eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı.

Sülfürik asit olduğu düşünülen sıvı, yüzünün bir kısmının erimesine neden oldu, sağ gözünü de kaybetti. Kadın hakları gruplarının sosyal medyada yürüttüğü kampanya sayesinde saldırı, Türkiye'nin gündeminden düşmedi.

BBC'nin uluslararası haber ajansı EPA'ya dayandırdığı haberine göre, dört ay boyunca hastanede tedavi gördükten sonra evine dönen Özek, estetik ameliyatı için gün sayıyor.

Özek'in tedavisi, bir buçuk yıllık bir sürece yayılacak ve 5 farklı ameliyat olacak.

'BEN BUNU HAK ETMEDİM'

Üniversitede psikoloji okumak istediğini söyleyen Özek, yaşadıklarından sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi ve "Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu, toplumumuzun utancının yüzü" dedi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Berfin Özek'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen saldırgan tutuklandı.

Genç kız saldırıya uğramış olmasına rağmen, tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanmayacağı haberleri ise tartışma yarattı.

Dört ay boyunca bir hastanede tedavi gören genç kadının hikayesini duyurmak için İskenderun Kadın Platformu'nun önceliğinde sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

16 Ocak 2019 da okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu bir kişi tarafından kesildi.Bu şahıs, Berfin'in yanına yaklaşarak pet şişeden yüzüne asit benzeri yakıcı bir sıvı atmıştı.Erkek şiddetine karşı tek yürek olup #BerfinÖzekin tedavisi için desteğinizi bekliyoruz. pic.twitter.com/rptW62ZX8k — İskenderun Kadın Platformu (@iskadinplatform) April 28, 2019

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Kadın hakları grupları, Özek'in yüzüne estetik ameliyat yapılması için gerek masrafların karşılanması için maddi destek çağrısında bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Özek'in tedavi giderlerinin, 'estetik' kategorisinde değerlendirilerek karşılanmadığı haberleri üzerine CHP, TBMM'ye kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın hazırladığı teklif, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda şiddete maruz kalanların ameliyatlarının devlet tarafından karşılanması yönünde değişiklikler öngörüyor.

Sağlık Bakanlığı ise, Özek'in yüzüne bir özel hastanede estetik ameliyat yapılması için gerekli maddi desteği vereceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı (AA) Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Özek'in Ramazan Bayramı'ndan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastanede ameliyata alınacağını bildirdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre, bu yılın ilk 4 ayında erkekler tarafından saldırıya uğrayan 141 kadın yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıl bu sayı 440'tı.