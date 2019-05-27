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21:37 27 Mayıs 2019
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    Berfin Özek

    Eski erkek arkadaşının asit saldırısına uğrayan Berfin: Bu benim yüzüm değil, toplumumuzun utancının yüzü

    © EPA / SEDAT SUNA
    Türkiye
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    Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve eski erkek arkadaşının asit saldırısına uğrayan 19 yaşındaki Berfin Özek, "Bu benim yüzüm değil, toplumumuzun utancının yüzü" dedi.

    Gözaltı - tutuklama
    © AA /
    Berfin'in yüzüne sıvı atan saldırgan, ayrıldığı nişanlısı çıktı
    19 yaşındaki Berfin Özek, 15 Ocak'ta Hatay-İskenderun'da dershaneden evine yürüyerek dönerken eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı.

    Sülfürik asit olduğu düşünülen sıvı, yüzünün bir kısmının erimesine neden oldu, sağ gözünü de kaybetti. Kadın hakları gruplarının sosyal medyada yürüttüğü kampanya sayesinde saldırı, Türkiye'nin gündeminden düşmedi.

    BBC'nin uluslararası haber ajansı EPA'ya dayandırdığı haberine göre, dört ay boyunca hastanede tedavi gördükten sonra evine dönen Özek, estetik ameliyatı için gün sayıyor.

    Özek'in tedavisi, bir buçuk yıllık bir sürece yayılacak ve 5 farklı ameliyat olacak.

    'BEN BUNU HAK ETMEDİM'

    Üniversitede psikoloji okumak istediğini söyleyen Özek, yaşadıklarından sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını söyledi ve "Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu, toplumumuzun utancının yüzü" dedi. 

    SALDIRGAN TUTUKLANDI

    Berfin Özek'in eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen saldırgan tutuklandı.

    Genç kız saldırıya uğramış olmasına rağmen, tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanmayacağı haberleri ise tartışma yarattı.

    Dört ay boyunca bir hastanede tedavi gören genç kadının hikayesini duyurmak için İskenderun Kadın Platformu'nun önceliğinde sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

    gaspçı tarafından telefonunu çalınmak istenirken yüzüne asit benzeri kimyasal sıvı atılan Berfin Özek
    DHA
    Yüzüne kezzap atılan Berfin, istediği doktora ücretsiz ameliyat olabilecek
    Kadın hakları grupları, Özek'in yüzüne estetik ameliyat yapılması için gerek masrafların karşılanması için maddi destek çağrısında bulundu.

    Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Özek'in tedavi giderlerinin, 'estetik' kategorisinde değerlendirilerek karşılanmadığı haberleri üzerine CHP, TBMM'ye kanun teklifi verdi.

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın hazırladığı teklif, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda şiddete maruz kalanların ameliyatlarının devlet tarafından karşılanması yönünde değişiklikler öngörüyor.

    Sağlık Bakanlığı ise, Özek'in yüzüne bir özel hastanede estetik ameliyat yapılması için gerekli maddi desteği vereceğini açıkladı.

    Anadolu Ajansı (AA) Sağlık Bakanlığı'nın girişimleri sonucu Özek'in Ramazan Bayramı'ndan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastanede ameliyata alınacağını bildirdi.

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre, bu yılın ilk 4 ayında erkekler tarafından saldırıya uğrayan 141 kadın yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıl bu sayı 440'tı.

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