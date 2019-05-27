Kayıt
00:41 28 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Çavuşoğlu: Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen 10 mega projenin 6 tanesi Türkiye’de gerçekleştirildi

    © AA / Cem Özdel
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(İstanbul seçimleri) Neden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bunlar devlet görevinden uzaklaştırıldı? Çünkü, bunların sadakati Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine değil Pensilvanya’daki FETÖ haininedir. Dolayısıyla, bunlar KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra bunları sandığa kim getirdi?" dedi.

    © AA / İslam Yakut
    Yıldırım: Verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı
    Bakan Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği'nin düzenlediği "Milli Birlik ve Beraberlik" iftarına katıldı.

    Programda konuşan Çavuşoğlu, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getirerek, "Ülkemiz, milletimiz için bu birlik ve beraberliği daim kılmamız gerekiyor. Bugün dünya çok ilginç bir süreçten geçiyor, hızlıca değişiyor. Bunun bize sunduğu fırsatları da var ama bir o kadar da bizleri, milletimizi, bizim coğrafyamızı, dünya insanlığını karşı karşıya bıraktığı sınamalar ve tehlikeleri de var. Bizim önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için de birlik, beraberlik içinde olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

     

    İstanbul seçimlerinin önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "31 Mart akşamında veya o seçim günü yapılan usulsüzlüklerin giderilmesi bakımından önemlidir. Ben hukuktan bahsediyorum. Anayasamıza bakarım, ne diyor? 'Seçim sandıklarında kamu görevlileri olmalı sadece.' Peki 754 sandıkta binlerce sandık başkanı, o sandığın başkanı olan ve yönetiminde olan kişileri kim getirdi, atadı? Özel okullardan... Bu okulları kim örgütleyip getirdi sandığa koydu? KHK ile devlet görevine son verilen kişileri sandık görevlisi olarak kim yazdı? Neden KHK ile bunlar devlet görevinden uzaklaştırıldı? Çünkü bunlar, bunların sadakati Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine değil Pensilvanya’daki FETÖ haininedir. Dolayısıyla, bunlar KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra bunları sandığa kim getirdi?".

    'YÜZDE 10'U SAYILDIĞINDA 15 BİN FARK DÜŞTÜ'

    Twitter
    Ekrem İmamoğlu: YSK, Türkiye'nin demokrasi sürecine büyük bir darbe vurmuştur
    Onlarca sandıkta sayım dökümü olmadığını aktaran Çavuşoğlu, 90 sandıkta da sayım döküm cetvellerinin imzalanmadığını belirtti. Yüzlerce kısıtlı oyun kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, "Oyların yüzde 10’u sayıldı, yüzde 90’ı sayılmadı, yüzde 10’u sayıldığında 15 bin fark aradan düştü. Neden o sayımda, geçersiz sayılan oyların hepsinde Binali Beyin aleyhine geçersiz sayıldı." şeklinde konuştu.

    Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    "Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde görev yapmış, daha sonra parti kurucumuz olmuş ve ulaştırma bakanlığı ile tüm iller ve ilçelerin her yerinde çok büyük projeler hayata geçirmiştir. Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen 10 mega projenin 6 tanesi Türkiye’de gerçekleştirildi".

    Etiketler:
    23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul, KHK, Mevlüt Çavuşoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Nusret Gökçe'ye Cannes'dan ödül
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet