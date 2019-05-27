Çavuşoğlu: Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen 10 mega projenin 6 tanesi Türkiye’de gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(İstanbul seçimleri) Neden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bunlar devlet görevinden uzaklaştırıldı? Çünkü, bunların sadakati Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine değil Pensilvanya’daki FETÖ haininedir. Dolayısıyla, bunlar KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra bunları sandığa kim getirdi?" dedi.

© AA / İslam Yakut Yıldırım: Verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı

Bakan Çavuşoğlu, Avrasya Yerel Yönetimler Birliği'nin düzenlediği "Milli Birlik ve Beraberlik" iftarına katıldı.

Programda konuşan Çavuşoğlu, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini dile getirerek, "Ülkemiz, milletimiz için bu birlik ve beraberliği daim kılmamız gerekiyor. Bugün dünya çok ilginç bir süreçten geçiyor, hızlıca değişiyor. Bunun bize sunduğu fırsatları da var ama bir o kadar da bizleri, milletimizi, bizim coğrafyamızı, dünya insanlığını karşı karşıya bıraktığı sınamalar ve tehlikeleri de var. Bizim önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için de birlik, beraberlik içinde olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimlerinin önemli olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"31 Mart akşamında veya o seçim günü yapılan usulsüzlüklerin giderilmesi bakımından önemlidir. Ben hukuktan bahsediyorum. Anayasamıza bakarım, ne diyor? 'Seçim sandıklarında kamu görevlileri olmalı sadece.' Peki 754 sandıkta binlerce sandık başkanı, o sandığın başkanı olan ve yönetiminde olan kişileri kim getirdi, atadı? Özel okullardan... Bu okulları kim örgütleyip getirdi sandığa koydu? KHK ile devlet görevine son verilen kişileri sandık görevlisi olarak kim yazdı? Neden KHK ile bunlar devlet görevinden uzaklaştırıldı? Çünkü bunlar, bunların sadakati Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine değil Pensilvanya’daki FETÖ haininedir. Dolayısıyla, bunlar KHK ile görevden uzaklaştırıldıktan sonra bunları sandığa kim getirdi?".

'YÜZDE 10'U SAYILDIĞINDA 15 BİN FARK DÜŞTÜ'

Onlarca sandıkta sayım dökümü olmadığını aktaran Çavuşoğlu, 90 sandıkta da sayım döküm cetvellerinin imzalanmadığını belirtti. Yüzlerce kısıtlı oyun kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, "Oyların yüzde 10’u sayıldı, yüzde 90’ı sayılmadı, yüzde 10’u sayıldığında 15 bin fark aradan düştü. Neden o sayımda, geçersiz sayılan oyların hepsinde Binali Beyin aleyhine geçersiz sayıldı." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı döneminde görev yapmış, daha sonra parti kurucumuz olmuş ve ulaştırma bakanlığı ile tüm iller ve ilçelerin her yerinde çok büyük projeler hayata geçirmiştir. Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen 10 mega projenin 6 tanesi Türkiye’de gerçekleştirildi".