THY'den Rusya'da iftar

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Moskova'da verilen iftarda, bölgede yaşayan Türkler ile Rusya'da yaşayan çok sayıda Müslüman bir araya geldi.

THY Moskova Ofisinin düzenlediği iftara, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı'nın yanı sıra çok sayıda yetkili ve davetli katıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Samsar, THY’nin, dünyanın dört bir yanına uçarak insanları bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bugün bizleri de bu iftarda buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yurt dışındaki insanların, ailelerinden uzakta olduğu için iftarları biraz buruk geçirdiklerini anlatan Samsar, "Ancak biz burada büyük bir aileyiz ve sizlerle birlikte bu iftarı yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Konuşmasında, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Yardımcı ise THY'nin 336 uçakla 124 ülkeye uçarak dünyanın en çok ülkesine sefer gerçekleştiren hava yolu şirketi olduğunu bildirdi.

THY'nin bu güçlü konumunu Rusya'da da devam ettirdiğini belirten Yardımcı, "Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin ilerlemesiyle, THY de Rusya'daki konumunu daha da güçlendirecektir" ifadesini kullandı.