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07:19 28 Mayıs 2019
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    LGS, sınav

    LGS için uzmanlardan son uyarılar

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    Türkiye
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    Liselere Giriş Sınavı (LGS) 1 Haziran’da yapılacak. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika sürecek. Sınavın sonuçları 24 Haziran’da duyurulacak.

    Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrenciler sınava katılabilecek.

    Özel Bahçeşehir Neslin Değişen Sesi Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nün sınavdan önceki güne ilişkin uyarıları şöyle:

    • Sınavdan önceki gün ders çalışmayı bırakın: Aklınıza takılan bir şey olursa açıp bakabilir, kendinizi iyi hissedecekseniz konu tekrarı yapabilirsiniz. Ancak yeni bir bilgi öğrenmeye ya da test çözmeye çalışmayın.
    • Sınavdan önceki günü fiziksel olarak yorulmayacağınız etkinliklerle geçirin. Sevdiğiniz müzikleri dinleyerek, temiz havada kısa bir yürüyüş yapabilirsiniz. Ancak sakatlanma ve yaralanmalara yol açabilecek ağır sporlar ve bedensel etkinliklerden kesinlikle uzak durun.
    • Sınavda bilgi kadar moralin de önemli olduğunu unutmayın. Moralinizi ve motivasyonunuzu olumsuz etkileyecek kişi ve konuşmalardan uzak durun. Sizi ne mutlu ediyorsa onu yapın.
    • Normal hayatınızda hiçbir değişiklik yapmayın: Her akşam saat kaçta yatıyorsanız sınavdan önceki gün de aynı saatte yatın. Uykumu almam gerekiyor diye alışık olmadığınız kadar erken bir saatte uyumaya çalışmayın.
    • Sınavdan önceki gün yediklerinize dikkat edin: Şekerli ve yağlı yiyeceklerden, asitli içeceklerden uzak durun. Akşam yemeğinizin hafif olmasına ve dışarıda yememeye özen gösterin.
    • Sınav öncesinde her zaman alışık olduğunuz gibi bir kahvaltı yapın: Her sabah ne yiyorsanız sınav sabahı da benzer gıdalar tüketmeye dikkat edin.

    SORULARA ÖNYARGILI YAKLAŞMAYIN

    İstek Uluğbey Ortaokul Müdür Yardımcısı Köksal Beyazıt’ın önerdiği sınav taktikleri şöyle:

    YAPAMADIKLARINIZA ODAKLANMAYIN: LGS bir eleme sınavı olduğu için bazı derslerde seçici sorular sorulabiliyor. Bu nedenle tüm soruları yapmak yerine yapabildiğiniz konuların sorularını seçin.

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    TESTLERİN KATSAYILARINA ODAKLANMAYIN: LGS puan hesabında testlerin katsayıları Türkçe 4, Matematik 4, Fen Bilimleri 4, TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1, Yabancı Dil 1 şeklindedir. Yüksek katsayılı testleri önemsemek diğerlerine dikkat etmeme gibi bir yanlışa düşmeyin. Sıralamada sizin için her ders önemlidir.

    ACELE ZAMAN KAYBETTİRİR: ‘Bu soru zor yapamam’, “bu soru kolay cevap x şıkkı” gibi zaman kazanmaya yönelik aceleci davranışlar, kazanmak yerine kaybettirir.

    TURLU SORU ÇÖZME YÖNTEMİ: Bu yöntem testteki her soruyu incelemenize yardımcı olur. Cevaplandırılmayan soruları soru kitapçığında bir işaret veya simge ile belirlemek o soruların ikinci turda daha kolay bulunmasını sağlar.

    KODLAMA DİNLENDİRİR

    Soruyu doğru çözmek kadar optik forma doğru kodlamak da önemlidir. Kodlama her sorudan sonra yapılmalıdır. Kodlama için geçen süre bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bilinçdışı bir şekilde zihniniz başka bir soruya geçmenin hazırlığını yapar. Dolu bir cevap kağıdı da kendinize olan güveninizi arttırır.

    UZUN METİNLİ SORULARDAN KORKMAYIN

    Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu nedenle uzun metinli sorular daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır.

    ŞIKLARDA VARSA DOĞRU DEMEK DEĞİL

    Özellikle Matematik sorularındaki şıklar, rastgele cevaplar değil, işlem hatalarına göre hesaplanmış cevaplardır. Bulduğunuz sonucun şıklarda olması onun doğru olduğu anlamına gelmez."

    Etiketler:
    öğrenci, uyarı, uzman, sınav, LGS
    Topluluk kurallarıTartışma
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