Selvi: Erdoğan 'Vatandaş haklı, biz kendimizi çek edeceğiz arkadaşlar' dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere "Vatandaşta bir sorun yok arkadaşlar. Vatandaş haklı. Biz kendimizi çek edeceğiz arkadaşlar. Eğer biz kendimize çeki düzen verirsek, vatandaş bizi seçer" dediğini aktardı.

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Erdoğan’ın kritik uyarısı neydi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ramazan Bayramı’ndan sonra partiler İstanbul seçimlerinde vites büyütecekler. Seçim yaklaştıkça sloganlar da değişmeye başladı. Ekrem İmamoğlu, ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganından sonra, ‘İmamoğlu varsa umut var’ diye yola çıktı. Binali Yıldırım ise önce ‘Daha güzel olacak’ demişti. Yıldırım bu kez, ‘Yine biz yaparız’ diye karşımıza çıktı. Seçimler yaklaştıkça Binali Yıldırım’ın yeni sloganlarla İstanbul seçmenlerinin karşısına çıkacağı söyleniyor" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

"23 Haziran’ın bir eksiği ise bu seçimin şarkısının olmaması. AK Parti’nin o yönde bir arayışı olduğunu duyuyorum. Ama CHP ’sessiz kampanya’ yapmayı tercih ediyor. Kitleleri tedirgin etmemek için gösterişli kampanya yapılmayacak.

İMAMOĞLU’NUN KARADENİZ TURU

Ekrem İmamoğlu bayramdan sonra bir Karadeniz çıkarması yapacak. Bayramın ilk günü Trabzon Akçaabat’taki dedesinin mezarını ziyaret edecek. İmamoğlu, biyografisini kaleme aldığı Mevlüt Dede’sinin İstiklal Savaşı gazisi ve hacı olduğu vurguluyor, kendisine rol modeli aldığını söylüyor. Onun hayatında Mevlüt Dede’nin yeri büyük. İmamoğlu, Karadeniz turu kapsamında Trabzon, Ordu ve Giresun’u ziyaret edecek. 31 Mart’ta Karadenizli seçmenlerin oylarını almayı başarmıştı. Trabzon, Ordu, Giresun ve Kastamonulu AK Parti seçmeninin bir bölümünün ’hemşerilik’ duygusuyla hareket ederek İmamoğlu’na oy verdiği tespit edilmişti. İmamoğlu’nun Karadeniz turuna Kastamonu ve Sivas’ı da eklemesi gündemde.

Bu seçimler aynı zamanda ’hemşeri’ seçimleri. AK Parti ve CHP hemşeri dernekleri üzerinden seçmenleri ikna etmeye çalışıyor. İstanbul seçimleriyle ilgili olarak hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında çok önemli bir toplantı yapıldı. AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye oy vermiş ama 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmemiş olan 439 bin seçmeni öncelikli hedef seçmiş durumda. Bunların çoğunluğunun ’kırgın AK Partililer’ olduğu düşünülüyor.

ÜÇ SORU, BİR TESPİT

Toplantıda Erdoğan, 39 ilçe başkanına ve 24 belediye başkanına tek tek söz veriyor, değerlendirmelerini alıyor ve üç soru soruyor:

24 Haziran seçimlerinde ne kadar oy aldık? 31 Mart seçimlerinde oyumuz ne oldu? Sence aradaki fark neden kaynaklanıyor?

Erdoğan, ’Aradaki fark neden kaynaklanıyor’ sorusuna ayrıntılı ve samimi cevap verilmesini istiyor.

Kendi tespitleriyle örtüşen bölümlerde kafasıyla onayladığı yönünde işaret yapıyor, tespitleri dikkatli bir şekilde dinliyor ve not alıyor. Ama sonunda hem ilçe başkanına hem belediye başkanına ayrı ayrı, ’Ne öngörüyorsun’ diye soruyor. Bir oran söylemesini istiyor. Verilen yanıtı da not ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının sonunda önemli değerlendirmeler yapıyor.

‘2014 seçimlerini 669 bin oy farkıyla kazandık. O zaman da CHP iddialı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Bu sefer aynı sonucu neden alamadık, onu iyi düşünmemiz lazım. Vatandaşta bir sorun yok arkadaşlar. Vatandaş haklı. Biz kendimizi çek edeceğiz arkadaşlar. Eğer biz kendimize çeki düzen verirsek, vatandaş bizi seçer. Onun için iş bizde düğümleniyor’ diyor.

SANDIK ANALİZİ

AK Parti sandık bazlı seçim analizi yaptı. Belli mahallelerde oyların yüzde 4-9 arasında düştüğü sonucuna varıldı. Şöyle bir tablo ortaya çıktı:

Bu seçimde CHP’ye oy veren AK Parti seçmeni

Bunlar Karadenizlilik duygusuyla hareket eden Trabzon, Ordu, Giresin ve Kastamonulu AK Parti seçmeni.

AK Parti’ye oy vermeyen ama başka bir partiyi de tercih etmediği için sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni

Anadolu yakasında Maltepe, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal; Avrupa yakasında ise Sarıyer, Beyoğlu, Kâğıthane, Eyüp ve Bağcılar ilçelerinde yoğunlaştığı belirlendi.

Burada eksik bir halka var. İstanbul seçimlerinin sonucunu belirleyecek olan Kürt seçmen. AK Parti’nin muhafazakâr Kürtleri ikna etmek için bölgeden ’mele’leri getirdiği yazıldı. Ama doğrusu ’mele’ler değil, aşiret reisleri ve kanaat önderleri devreye sokulmuş. Aşiretin üzerinde etkisi devam eden isimler tercih edilmiş.

Hemşeri derneklerinin, kırgın AK Partililerin ikna edilmesinin, Karadenizlilerin oyları ve muhafazakâr Kürtlerin seçim kazanmada etkisi büyük. Ama ekonomiyi de göz ardı etmemek lazım. Hele söz konusu İstanbul’sa."