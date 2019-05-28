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11:54 28 Mayıs 2019
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    AK Parti, seçmen, 24 Haziran

    AK Parti, üyelerini tek tek aradı: 23 Haziran'da mutlaka İstanbul'a dönün

    © REUTERS / Osman Orsal
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (156)
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    AK Parti yönetimi, İstanbul'da kayıtlı 2 milyon 300 bin üyesini tek tek arayarak 23 Haziran'da mutlaka sandığa gitmeleri konusunda uyarıda bulundu.

    AK Parti yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından başlattığı çalışmaları farklı başlıklarda yürütüyor.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erçin Top
    Erdoğan: Asıl mağdur biziz, 504 bin AK Partilinin seçmen kaydını bulamadık
    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AK Parti mesaisini bu hafta bayram tatili sebebiyle memleketine gidip İstanbul'a dönmeyi düşünmeyenlere ayırdı.

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Bayram sebebiyle memleketine gidecek olan varsa sonrasında İstanbul’a dönmelerini ve demokrasi görevini yerine getirmeleri" çağrısı yaptı.

    AK Parti yönetimi de hafta sonu İstanbul’da kayıtlı 2 milyon 300 bin üyesine tek tek telefonla ulaştı. Milletvekilleri, il ve ilçe yönetiminde görev alanların aradığı seçmenlere seçim günü İstanbul’da olup olmayacakları soruldu.

    'BİR ÜYE YANINDA İKİ OY DAHA GETİRSİN MESELE BİTTİ'

    Bayramda memleketine gidecek olanlara 23 Haziran’da dönmeleri uyarısında bulunan AK Parti yönetimi, seçmenden ‘Hak yerini bulsun’ diye mutlaka sandığa gitmelerini istedi.

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Erdoğan: 23 Haziran'da sandığın hakkını vereceğiz, hırsızlara bu işi bırakmayacağız
    Habere göre, Erdoğan da, partisinin mahalle temsilcileri ile yaptığı toplantıda "İstanbul’da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. Üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti" dedi.

    Öte yandan AK Parti’nin sahada yaptığı çalışmalarda kullanılan ‘Oyların çalınması sebebiyle seçimin iptal olduğu’ söyleminin vatandaş üzerinde etkili olduğu öne sürüldü.

    YSK’nın iptal gerekçelerinin anlatıldığı saha çalışmalarından olumlu dönüşler aldıklarını belirten AK Parti kaynakları “Sahaya çıkmadan önce bizim seçmenimizde bile bu konuda soru işaretleri vardı. Ama ilerleyen süreçte,  CHP’nin adayının mağdur olduğu algısı kırıldı” değerlendirmesini yaptı.  

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (156)

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    Etiketler:
    İstanbul, Türkiye gazetesi, 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
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