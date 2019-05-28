Pucca ve Burry Soprano hakim karşısına çıktı

Sosyal medyada 'Pucca' takma isimini kullanan Pınar Karagöz ve 'Burry' lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme' suçundan hakim karşısına çıktı.

Sosyal medyada 'Pucca' takma isimini kullanan Pınar Karagöz ve 'Burry Soprano' lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme' suçundan hakim karşısına çıktı. Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Karagöz ve Aydoğduoğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Karagöz, yazar olduğunu ve aylık 10 bin lira gelirinin bulunduğunu söyledi.

© Fotoğraf : Twitter Pucca ve Burry Soprano hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Sanık Karagöz savunmasında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Paylaşımları, kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Sosyal medyada paylaştığım 'Bir uyuşturucu kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin?' şeklindeki paylaşımı, anlamsız ve moda olduğu için bu şekilde yaptım. 'Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor' derken Narkoz isimli diziden bahsediyordum" dedi.

Sanık Karagöz'ün avukatı Ali Furkan Tatlı, müvekkilinin suç işleme kastı olmadığını dile getirerek, bu tür paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Sanık Burak Aydoğduoğlu, atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "11 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Mary Jane isimli şarkı ile de popüler olmayı başardım ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuyu özendirme amacım yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim. Şarkıda bahsedilen Mary Jane, Örümcek Adam filmindeki Mary Jane'dir. Sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini talep ediyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Sanık Aydoğduoğlu'nun avukatı Gülşen Orman Çakar, müvekkilinin uyuşturucuyu teşvik etmek gibi bir amacı olmadığını savunarak, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Burak Aydoğduoğlu hakkında benzer eylem nedeniyle kovuşturması devam eden İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesinin dosyasının istenilmesine karar verdi.

Sanık avukatlarına esas hakkındaki son beyanlarını yazılı olarak sunmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.