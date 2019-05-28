CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Tatile gelenlerin İstanbul’a dönmeleri için çalışıyoruz

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il binasında gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin İzmir olarak planlamalar yaptıklarını ifade etti.
EKREM İMAMOĞLU’NA BAĞIŞ
İmamoğlu’nun kampanyası için de ilçe örgütlerinden bağış yapıldığını dile getiren Yücel, il başkanlığı olarak da önümüzdeki günlerde bağışlarını yapacaklarını söyledi.
‘KAYBEDİLEN İLÇELERE POZİTİF AYRIMCILIK ‘
31 Mart yerel seçimlerinde CHP’de olup kaybedilen ilçeler için pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını kaydeden Yücel, seçimlerden sonra 30 ilçe örgütünü ziyaret ettiklerimi, çalışmalarını sürdürdüklerini özellikle kazanılamayan ilçelerde yeniden örgütlenerek, Büyükşehir’in hizmetleri doğrultusunda pozitif ayrımcılık yaparak hareket edeceklerini söyledi.
CHP İZMİR’E YENİ İL BİNASI
‘ŞATO KARARI İNSANİDİR, ELEŞTİRİLER HAKSIZDIR’
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlık konutu olarak Varyant'taki konukevine taşınma kararına yapılan eleştirileri haksız bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Farklı kişilerce eleştirilebilir. Sayın Tunç Soyer’in, Büyükşehir’in ‘Şato’ adı verilen başkanlık konutuna yerleşme niyeti bence çok makul, insani ve İzmirlilere daha fazla hizmet etme amacını taşıyor. Her gün Seferihisar’a gidip gelme konusunda 1 buçuk 2 saati kaybetmeme adına yapılan bir şey. Yasal olarak mevzuat buna el veriyor. Sıfırdan yapılmış bir konut değil, yapılan bir harcama yok. Konutun başkanlık olması 2010 yılına dayanıyor. Geçmişte il başkanlığı yapmış olan bir kişinin bunu çok ağır, hakaretamiz ve rencide eden daha da ötesi hedef gösteren bir dille gündeme getirmesi kabul edilemez. Açıkçası ben Kemal Karataş’ın kişiliğine, partimizde almış olduğu görevlere, geçmişine bu açıklamaları yakıştıramadım. Neptün Soyer’in yaptığı açıklamalara da hedef gösteren bir dille tekrar açıklamalar yaptığını üzülerek okudum ve izledim. Neptün Soyer gerek eğitimiyle gerek duruşuyla gerek üretkenliğiyle hayatın her alanında aktif olasıyla tam anlamıyla bir cumhuriyet kadını. Seçim sürecinde de Tunç Soyer’e ne kadar destek olduğu, her mahallede seçim çalışmalarına katıldığı ortadadır. Soyer’in CHP’nin seçim kazanmasına aktif olarak katkı koyduğunu hepimiz biliyoruz. Eşiyle ilgili korumacı bir dille, 2 cümlelik bir açıklamayla cevap vermiş olması da çok insanidir. Yapılan eleştirileri de kabul etmek mümkün değildir. Yapılan haksızlıktır. Yapılan partililik değildir. Bu söylemler partililikle bağdaşmaz. CHP üyesi olan herkes CHP’nin tüzüğüyle ve disiplin kurallarıyla bağlıdır. Kimsenin bu konuda bir muafiyeti yoktur. Kemal Karataş hakkında herhangi disipline yönelik bir şikayet yapılmamıştır. İl başkanlığının bu konuda resen disiplin soruşturması açma yetkisi vardır. Gündeme geldiği takdirde, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla görüşülür, gerekirse disiplin süreci başlatılır.”
CHP'Lİ BELEDİYELERİN İŞÇİ ÇIKARMALARI İDDİASI
YENİDEN ADAY OLACAK MISINIZ?
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kongre sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Kongreleri ertelemeye yönelik bir adım atılmadı. İstanbul seçimleri süreci biraz geciktirdi. Seçimler iptal edilmemiş olsaydı, kongre takvimi başlayacaktı" ifadelerini kullandı.
Yücel ‘İl kongresine aday olacak mısınız?’ sorusuna yönelik, ilçe kongreleri yapıldıktan sonra değerlendireceklerini söyledi.
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