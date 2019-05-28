Kayıt
15:01 28 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    CHP İzmir İl Başkanı Yücel: Tatile gelenlerin İstanbul’a dönmeleri için çalışıyoruz

    © İHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (157)
    0 03

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 23 Haziran seçimlerinde tatile gelen vatandaşların seçimde oy kullanmak üzere İstanbul'a dönmeleri için gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, il binasından otobüs kaldırma gibi birçok çalışmanın yapıldığını söyledi.

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, il binasında gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin İzmir olarak planlamalar yaptıklarını ifade etti.

    © AA /
    Zeyrek: Erdoğan, 'Ekrem İmamoğlu olarak değil 'CHP adayı' diye seslenin' talimatı verdi
    Ekrem İmamoğlu’nun lansmanından sonra il başkanlığı olarak toplantılarını yaptıklarını belirten Yücel, “İstanbul’da ne yapacağımızla ilgili İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu bizimle planları paylaştı. İzmir’den çok fazla gönüllü var. Bayramdan sonra çalışmalar netleşecek. İzmir’e gelmiş olan İstanbul seçmeninin seçim günü İstanbul’da olması ve oyunu kullanması için çalışmamız var. İzmir il başkanlığından otobüs sağlanması noktasında bir çalışmamız var. Tatil beldelerindeki arkadaşlarımızın müracaatları var. Başvurusu olmayanları biz tespit ediyoruz” dedi.

    EKREM İMAMOĞLU’NA BAĞIŞ

    İmamoğlu’nun kampanyası için de ilçe örgütlerinden bağış yapıldığını dile getiren Yücel, il başkanlığı olarak da önümüzdeki günlerde bağışlarını yapacaklarını söyledi.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : CHP
    CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu: Kazanırsam seçimin bittiği gün CHP rozetini çıkaracağım
    Bu seçimin CHP ve Millet İttifakı’nın meselesi olmaktan çıktığını söyleyen Deniz Yücel, “16 milyon İstanbulluyu, ülkemizdeki insanları, hukuk ve demokrasiyi ilgilendiren bir meseledir. İmamoğlu, Türkiye’de farklı bir hikaye yazılabileceği konusunda somut bir süreç yaşatmıştır. 23 Haziran’da yine Ekrem İmamoğlu’nun daha büyük bir farkla seçimi kazanacağını, bundan sonraki süreçte daha farklı bir pencere, kapı, yol açacağını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu’nu kavgaya, mindere çekmek isteyen, prim yapma amacında olan kişilerin olduğunu görüyoruz. Ancak İmamoğlu bunlara prim vermiyor, 23 Haziran’a emin adımlarla ilerliyor. Türkiye siyaseti bundan sonra daha hizmet odaklı bir siyasete pencere açacak” diye konuştu.

    ‘KAYBEDİLEN İLÇELERE POZİTİF AYRIMCILIK ‘

    31 Mart yerel seçimlerinde CHP’de olup kaybedilen ilçeler için pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını kaydeden Yücel, seçimlerden sonra 30 ilçe örgütünü ziyaret ettiklerimi, çalışmalarını sürdürdüklerini özellikle kazanılamayan ilçelerde yeniden örgütlenerek, Büyükşehir’in hizmetleri doğrultusunda pozitif ayrımcılık yaparak hareket edeceklerini söyledi.

    CHP İZMİR’E YENİ İL BİNASI

    CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu.
    © Fotoğraf : Twitter/Tunç Soyer
    İmamoğlu ile Soyer İzmir'de ortak basın toplantısı yapacak
    CHP İzmir’e yeni bir il binası kazandırmak istediklerini ve bunun çalışmalarını yaptıklarını da belirten Deniz Yücel, İzmir’e CHP İzmir İl Örgütü’ne yakışan, kadın ve gençlik kollarının ihtiyacını karşılayacak bir binayı kazandıracaklarını ve konuyla ilgili ilerleyen günlerde yönetimden oluşan bir komisyon kuracaklarını dile getirdi.

    ‘ŞATO KARARI İNSANİDİR, ELEŞTİRİLER HAKSIZDIR’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başkanlık konutu olarak Varyant'taki konukevine taşınma kararına yapılan eleştirileri haksız bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

    “Farklı kişilerce eleştirilebilir. Sayın Tunç Soyer’in, Büyükşehir’in ‘Şato’ adı verilen başkanlık konutuna yerleşme niyeti bence çok makul, insani ve İzmirlilere daha fazla hizmet etme amacını taşıyor. Her gün Seferihisar’a gidip gelme konusunda 1 buçuk 2 saati kaybetmeme adına yapılan bir şey. Yasal olarak mevzuat buna el veriyor. Sıfırdan yapılmış bir konut değil, yapılan bir harcama yok. Konutun başkanlık olması 2010 yılına dayanıyor. Geçmişte il başkanlığı yapmış olan bir kişinin bunu çok ağır, hakaretamiz ve rencide eden daha da ötesi hedef gösteren bir dille gündeme getirmesi kabul edilemez. Açıkçası ben Kemal Karataş’ın kişiliğine, partimizde almış olduğu görevlere, geçmişine bu açıklamaları yakıştıramadım. Neptün Soyer’in yaptığı açıklamalara da hedef gösteren bir dille tekrar açıklamalar yaptığını üzülerek okudum ve izledim. Neptün Soyer gerek eğitimiyle gerek duruşuyla gerek üretkenliğiyle hayatın her alanında aktif olasıyla tam anlamıyla bir cumhuriyet kadını. Seçim sürecinde de Tunç Soyer’e ne kadar destek olduğu, her mahallede seçim çalışmalarına katıldığı ortadadır. Soyer’in CHP’nin seçim kazanmasına aktif olarak katkı koyduğunu hepimiz biliyoruz. Eşiyle ilgili korumacı bir dille, 2 cümlelik bir açıklamayla cevap vermiş olması da çok insanidir. Yapılan eleştirileri de kabul etmek mümkün değildir. Yapılan haksızlıktır. Yapılan partililik değildir. Bu söylemler partililikle bağdaşmaz. CHP üyesi olan herkes CHP’nin tüzüğüyle ve disiplin kurallarıyla bağlıdır. Kimsenin bu konuda bir muafiyeti yoktur. Kemal Karataş hakkında herhangi disipline yönelik bir şikayet yapılmamıştır. İl başkanlığının bu konuda resen disiplin soruşturması açma yetkisi vardır. Gündeme geldiği takdirde, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarla görüşülür, gerekirse disiplin süreci başlatılır.”

    CHP'Lİ BELEDİYELERİN İŞÇİ ÇIKARMALARI İDDİASI

    © REUTERS / Murad Sezer
    CHP Ekonomi Masası: İstanbul seçiminin yenilenmesiyle Türk şirketleri 206 milyar TL zarar etti
    Deniz Yücel, CHP'li belediyelerin işçi çıkarmalarına yönelik iddialar için ise "Belediye başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz. İşten çıkarmalarla ilgili de görüştük. İşten çıkarmalar olmadan önce bizimle istişarede bulunmalarını istedik. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun defalarca hatırlattığı bir husus var. CHP'li belediyelerde kimse işten çıkarılmayacak. Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak. Geçmiş dönemle hesaplaşılmayacak, devri sabık yaratılmayacak. İşten çıkarılmayacak denilmesini dar anlamda anlamamak lazım. Mevzuatın iş yükümlüğünü yerine getirmeyen kişiler varsa bunlar elbette işten çıkarılabilir" dedi.

    YENİDEN ADAY OLACAK MISINIZ?

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kongre sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Kongreleri ertelemeye yönelik bir adım atılmadı. İstanbul seçimleri süreci biraz geciktirdi. Seçimler iptal edilmemiş olsaydı, kongre takvimi başlayacaktı" ifadelerini kullandı.

    Yücel ‘İl kongresine aday olacak mısınız?’ sorusuna yönelik, ilçe kongreleri yapıldıktan sonra değerlendireceklerini söyledi.  

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (157)

    İlgili konular:

    Soylu: Resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var
    CHP İzmir adayı Soyer'in 'Üçüncü Cemre'si düştü: Zeki Müren de sizi görecek
    CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den AK Partili Dağ'ın 'Listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle bağlantılı kişiler var' iddiasına yanıt: AKP'lilerin paçaları tutuşmuş
    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, şato, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Millet İttifakı, Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Deniz Yücel, İzmir, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yeni 100 ve 200 euro'luk banknotlar tedavüle girdi
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet