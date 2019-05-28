Yavaş, 15 Temmuz'un gazi emniyet müdürünü EGO'ya atadı

15 Temmuz gazisi emniyet müdürü Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından EGO Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

© Fotoğraf : Twitter İYİ Parti kurucularından Eryılmaz da istifa etti

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde darbecilere direnen tek üst düzey emniyet yetkilisi olan ve bir tankın üzerinden açılan ateş sonucunda ağır yaralanan eski emniyet müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

GAZİ UNVANI ALDI

15 Temmuz gecesinin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, haftalarca süren tedavisinin ardından Eryılmaz "gazi" unvanı aldı.

24 Haziran 2018’deki genel seçimlerde İYİ Parti'den Kayseri milletvekili adayı olan Eryılmaz, stajını tamamladıktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.