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16:33 28 Mayıs 2019
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    Cinsel istismar

    Cinsel istismar davasında 5 yaşındaki çocuğa kayyum

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Kayseri'de, 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan 38 yaşındaki Hüseyin D.'nin, 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, Hüseyin D.'nin eşinin şikayetçi olmadığını söylemesi üzerine 5 yaşındaki mağdur çocuğa temsili kayyum atanmasına karar verdi.

    © DHA /
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    Olay, 21 Ocak'ta, Develi ilçesinde meydana geldi. Aşçı Hüseyin D., iddiaya göre, temizlik işlerine giden eşi F.D.'nin evde olmadığı sırada kızı A.D.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Hüseyin D., Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada mağdur A.D. ve annesi F.D. ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

    ‘ÇOCUĞUMUN ŞAHSİ İHTİYAÇLARINI GİDERDİĞİM İÇİN SUÇLANMAYI ANLAMIYORUM’

    Sanık Hüseyin D., savunmasında, suçlamayı reddederek, "Kendi evladım, canım parçam. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Çocuğumun şahsi ihtiyaçlarını giderdiğim, altını temizlediğim için suçlanmayı anlamıyorum" dedi.

    Cinsel taciz
    © Fotoğraf : DHA
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    Pedagog eşliğinde ifade veren mağdur A.D. ise "Babamla aramızda ne olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

    ‘BU ŞAKAYI YAPMAMI ANNEM İSTEDİ’

    Duruşma öncesi A.D. ile görüştüğünü belirten pedagog ise "Duruşma öncesi bana buraya niçin geldiğini bilmediğini söyledi ve 'Babamı çok özledim' dedi. Yaş itibarıyla olayı kavrayabilecek olgunlukta değil" dedi.

    Ardından tekrar ifadesi alınan A.D., "Polise söylediklerim şakaydı. Bu şakayı yapmamı annem istedi" diye konuştu.

    'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

    Cezaevi, hapis, hapishane
    © AA /
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    Anne F.D. ise kızını yönlendirmediğini ileri sürerek, "Kızıma şaka yapması yönünde bir şey söylemedim. Daha önce Hüseyin'in buna benzer bir dosyadan dolayı yargılanması olmuştu. Temizlikten gelince kızım olayları bana anlattı. Ben de bir anne olarak kızımı korumak amacıyla eşimden şüphelendim. Şikayetçi değilim. Kızım dün dedesindeydi. Bu şekilde ifade vermesini onlar istemiş olabilir" dedi.

    TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

    Savcı, sanığın eyleminin birden fazla olması gerekçesiyle ek iddianame düzenlenmesi için Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını, annenin şikayetçi olmaması nedeniyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazılarak, çocuğa temsili kayyum atanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla savcılığa ek iddianame düzenlenmesi için suç duyurusunda bulunulması ve Sulh Hukuk Mahkemesi'ne çocuğa kayyum atanmasına dair yazı yazılarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

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    Etiketler:
    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı, Polis, Pedagog, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Develi, kayyum, Hapis cezası, Hüseyin D., Cinsel istismar, Kayseri
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